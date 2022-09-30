"Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для акций Газпрома

"Открытие Инвестиции" пока сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью 241,1 рубля за штуку, сообщается в комментарии.

"Акционеры "Газпрома" со второй попытки все-таки получат дивиденды в текущем году. Мы ждали такое решение. Очевидно, что из причитающихся миноритариям почти 600 млрд руб. какая-то часть дойдет до фондового рынка и с учетом низкой ликвидности в пятницу станет для него неплохим подспорьем. Что же касается инвестиционного кейса самого эмитента, то, как мы уже неоднократно отмечали, с учетом резкого сокращения поставок в Европу и роста налоговой нагрузки будущие финансовые результаты концерна, а, следовательно, и размер дивидендов, приобретают все менее радостные очертания, - пишет начальник управления, главный аналитик по российскому рынку акций инвесткомпании Алексей Павлов. - Мы пока сохраняем нашу рекомендацию по акциям "Газпрома" "на уровне рынка", цель - 241,1 рубля за штуку. При этом не считаем, что на текущих уровнях покупка акций компании с целью зайти в дивиденды (покупка до 7 октября) является очевидным привлекательным решением".

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