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30 сентября 2022 года 16:51
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Nike до $115
Аналитики Freedom Finance Global понизили прогнозную стоимость акций Nike Inc. до $115 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы в целом оцениваем результаты эмитента за третий квартал как неплохие, при этом планы менеджмента в отношении более агрессивного сокращения запасов и более интенсивной рекламной активности будут оказывать давление на маржу в 2023 финансовом году. Кроме того, руководство компании ожидает, что негативное влияние на EBIT со стороны валютных колебаний составит $900 млн в течение ближайших четырех кварталов. Согласно прогнозу менеджмента, выручка в 2023 ф.г. увеличится на 3-5%, ВМ снизится на 2%, а SG&A возрастут на 7-9%, что позволяет рассчитывать на EBIT на уровне $5,4 млрд по итогам полного финансового года. Таким образом, операционная маржа может составить около 11% против 14,7% по итогам прошлого сопоставимого периода. EPS ожидается на уровне $2,9-3,1", - указывает старший аналитик Михаил Степанян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NIKE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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