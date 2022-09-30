"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 7100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 7100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,7%, стоп-приказ: 5920 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Стоит ожидать быстрого восстановления котировок бумаг эмитента после выплаты дивидендов за I полугодие 2022 года на фоне риска наступления продовольственного кризиса и высоких цен на удобрения, считают аналитики.

"С технической точки зрения цена бумаги подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит на 8% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 5920 руб. риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

"ФосАгро" - российская холдинговая компания, лидер в мировом производстве высококачественного фосфорного сырья и в европейском производстве фосфорсодержащих удобрений. Также является одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата, занимает лидирующее положение в европейском производстве кормового монокальцийфосфата.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.