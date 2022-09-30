Вероятно сохранение давления на цену акций CarMax в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение давления на котировки акций CarMax Inc. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки бумаг CarMax снизились на 25% после публикации данных о прибыли за 2К22, которая упала до $0,79 на акцию и оказалась на 43% ниже консенсус-прогноза в $1,39. На наш взгляд, рынок еще не в полной мере учел негативную новость", - отмечают эксперты в комментарии.

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