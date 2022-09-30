Рост рынка акций РФ утром прервали локально обвалившиеся бумаги Газпрома на заявлениях Нарышкина

Москва. 30 сентября. Рост рынка акций РФ утром в пятницу прервали локально рухнувшие акции "Газпрома" на заявлениях главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о вероятной причастности Запада к теракту на "Северных потоках" концерна, что повышает градус геополитической напряженности; индекс МосБиржи локально падал ниже 1900 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1951,56 пункта (-0,1%, минимум сессии - 1872,95 пункта), индекс РТС - 1081,31 пункта (+0,8%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 4%.

Доллар просел до 56,83 рубля (-0,39 рубля).

Акции "Газпрома" после заявлений главы СВР упали почти на 20% - с 235,5 до 189,4 рубля, после чего произошел быстрый отскок к 225,1 рубля (+3,6% к уровню закрытия основных торгов четверга).

У Москвы есть данные, указывающие на западный след в подрывах "Северных потоков", заявил Нарышкин. "У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов", - сказал он журналистам в пятницу.

Нарышкин сообщил, что западные страны "чуть ли не на следующий день включились в расследование, поиск авторов террористического акта", Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Также утечки газа зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

В пятницу пройдет внеочередное заочное собрание акционеров "Газпрома", где будет решаться вопрос о выплате промежуточных дивидендов (за первое полугодие рекомендовано выплатить 51,03 руб. на акцию).

Кроме того, в четверг после недельной профилактики начал работу газопровод из России в Китай "Сила Сибири", сообщил концерн. В 2021 году осенняя профилактика на "Силе Сибири" также проводилась в течение недели в конце сентября.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Московской биржи" (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, "Газпром" (MOEX: GAZP) в пятницу должен подвести итоги собрания акционеров и объявить решение о дивидендах, потенциальная доходность которых оценивается более чем в 23%. В случае положительного решения акции компании вернутся к росту, за ними последуют остальные в расчете на то, что часть этих средств будет реинвестирована в рынок.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, сентябрь и третий квартал на мировых рынках завершаются на негативной ноте, индексы демонстрируют наихудшие месячные показатели с начала пандемии в 2020 году. Геополитические и инфляционные риски не ослабевают, поэтому не ясно, насколько рынок может быть близок к ценовому "дну".

Кроме того, дополнительным фактором для рынков остаются результаты промежуточных выборов в США, ожидаемые в ноябре. Отдельно растут геополитические риски для российских акций. США и ЕС готовят новые пакеты санкций против России. В Европе продолжаются расследования актов саботажа, которые сильно повредили газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в России ждут решения по рекордным дивидендам "Газпрома", выступления президента РФ Владимира Путина (15:00 МСК) по поводу вступления в состав России новых территорий, а также окончательного подтверждения санкций ЕС.

Комментарии различных чиновников ранее указали на то, что в правительстве РФ ждут выплат дивидендов "Газпрома", что заставляет с оптимизмом ожидать решения акционеров. Тем не менее, даже в случае одобрения дивидендов рост бумаг "Газпрома" может быть краткосрочным, также как и всего рынка, которому понадобятся позитивные геополитические новости. Неделя завершится выступлением Путина, которое может вызвать повышенную волатильность, отмечает Кожухова.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко полагает, что акционеры "Газпрома" утвердят рекомендацию о выплате 1,2 трлн руб. дивидендов (51,03 руб. на бумагу). Это вызовет бурный, но кратковременный рост котировок - можно ориентироваться на диапазон 220-260 руб. за акцию. При этом факторов для быстрого закрытия дивидендного "гэпа" не просматривается.

В центре внимания остаются геополитические события. В случае снижения индекса МосБиржи к 1900 пунктам "медведи" могут еще более активизироваться. При резком падении индекса нельзя исключать, что будут приняты меры, препятствующие распродажам, как это было сделано в апреле. Рубль может укрепиться на фоне возможного введения новых антироссийских санкций, полагает Ващенко.

В США накануне индексы акций снизились на 1,5-2,8%, индикатор S&P 500 (-2,1%) завершил торги на минимуме с ноября 2020 года на фоне статданных, укрепивших инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

Статданные, опубликованные 29 сентября, подтвердили, что инфляция в Штатах замедляется не так быстро, как ожидалось, в то время как ситуация на рынке труда остается благоприятной. Это показывает, что экономика США справляется с ужесточением монетарной политики и у Федрезерва по-прежнему остается пространство для маневра, отмечает Market Watch.

Оценка снижения ВВП США в апреле-июне была подтверждена министерством торговли страны на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, вырос во втором квартале на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 4,4%, как сообщалось ранее.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,7-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,8%).

Экономика Великобритании во II квартале 2022 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительно сообщалось о снижении ВВП на 0,1%, аналитики не ожидали пересмотра данных. Оценка роста британской экономики относительно второго квартала 2021 года была улучшена до 4,4% с 2,9%. Эксперты также не ожидали ее пересмотра.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно растут, но завершают в "минусе" четвертый месяц подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $89,43 за баррель (+1,1% и -0,9% в четверг), ноябрьская цена WTI - $82,27 за баррель (+1,3% и -0,9% накануне).

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, что вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара. Цены на нефть могут впервые продемонстрировать квартальный спад с первого квартала 2020 года.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+10,5%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8%), бумаги ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,1%).

Из-за отсечки на "Мосбирже" дивидендов упали акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-8,5%, до 6322 руб.; дивиденды за II квартал - 780 рублей на акцию), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-1,7% и -3,2% "префы"; дивиденды за I полугодие - 15 рублей на все виды акций).

Также просели бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-9,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-3,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 25,3 млрд рублей (из них 15,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,04 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 876,86 млн рублей на акции "Яндекса").