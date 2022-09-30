Текущие уровни Hang Seng могут стать зоной формирования локального "дна" - BCS Express

Текущие уровни индекса Hang Seng могут стать зоной формирования локального "дна", говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу не продемонстрировал значительных движений несмотря на то, что деловая активность в производственном секторе за сентябрь оказалась выше ожиданий. Вероятность в моменте уйти еще ниже 17100 пунктов на ближайших торговых сессиях сохраняется. Без появления дополнительного негатива с высокой вероятностью текущие уровни станут зоной формирования локального "дна", и мы сможем увидеть долгожданный отскок", - указывает аналитик инвесткомпании.

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