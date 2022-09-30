Драйверов для роста цены акций Энел Россия в настоящее время нет - BCS Express

Драйверов для роста котировок акций "Энел Россия" в настоящее время нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Энел Россия" опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие и II квартал 2022 года. С точки зрения операционной деятельности компания неплохо отработала II квартал, сильную динамику показывает EBITDA благодаря запуску Азовской ВЭС. Крупный чистый убыток по итогам II квартала обусловлен переоценкой активов компании на фоне макроэкономической нестабильности. Несмотря на устойчивые результаты операционной деятельности, отчет не станет драйвером для роста цены акций эмитента. Инвесторы также могут проигнорировать сильное обесценение активов - этот момент уже заложен в бумаги, - указывает аналитик. Наиболее важный момент в инвесткейсе компании - потенциальная продажа. При этом каких-то новостей о возможной сделке после указа президента РФ, ограничивающего возможность выхода иностранцев из ряда активов, не появлялось. Оценка "Энел Россия" в рамках возможной сделки могла бы стать ориентиром для рыночной стоимости акций компании. Важно будет наличие или отсутствие оферты. До продажи компании драйверов для роста акций нет. Крупнейший акционер не заинтересован в выплате дивидендов, так как из-за действующих ограничений их невозможно будет получить".

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