Котировки нефти обладают потенциалом краткосрочного роста - "Велес Капитал"

Котировки нефти обладают потенциалом для развития краткосрочного коррекционного роста, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Нефтяной рынок переходит в режим ожидания (в том числе очередного заседания ОПЕК+ на следующей неделе, на котором организация может перейти к сокращению добычи сырья). Потенциал для развития краткосрочного коррекционного роста у котировок "черного золота" еще есть, но среднесрочные настроения остаются пессимистичными", - отмечает эксперт.

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