Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность коротких ОФЗ за последние две недели выросла на 70-120 б.п., длинных - на 160 б.п., что стало реакцией на комментарии ЦБР об исчерпании потенциала снижения ключевой ставки, а также ожидаемое увеличение госдолга согласно новому проекту бюджета на 2023-2025 гг. и усиление геополитических рисков. Внешний фон остается негативным. Заявление Банка Англии о начале покупок длинных гособлигаций оказало лишь краткосрочный позитивный эффект. Данные об ускорении инфляция в Германии в сентябре до 10,9% оказались выше ожиданий и выше августовского уровня 8,8%, переписав максимум с 1951 года. Доходность UST-10 в четверг выросла до 3,76% (+4 б.п.), - отмечает эксперт банка в комментарии. - Достигнутые к концу сентября уровни премии в доходности ОФЗ к ключевой ставке ЦБ РФ существенно превосходят средние исторические значения как по коротким, так и по длинным бумагам. При сохранении ставки регулятора на октябрьском заседании на отметке 7,5% годовых ожидаем снижение доходности по всей кривой ОФЗ от текущих стрессовых уровней. В пятницу же ожидаем нейтральную динамику на рынке ОФЗ".

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