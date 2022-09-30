Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, геополитические риски вокруг России остаются достаточно высокими. В пятницу в Кремле должно состояться подписание документов о присоединении к России четырех новых регионов (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей). Данное событие может привести к объявлению со стороны западных стран новых антироссийских санкций.

Американский рынок акций упал в четверг на фоне статданных, укрепивших инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. Фондовый индекс S&P 500 завершил торги на минимуме с 30 ноября 2020 года. Статданные, опубликованные 29 сентября, подтвердили, что инфляция в Соединенных Штатах замедляется не так быстро, как ожидалось, в то время как ситуация на рынке труда остается благоприятной. Это показывает, что экономика США справляется с ужесточением монетарной политики и у Федрезерва по-прежнему остается пространство для маневра.

Оценка снижения ВВП США в апреле-июне была подтверждена министерством торговли страны на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, вырос во втором квартале на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 4,4%, как сообщалось ранее. Число новых заявок на пособие по безработице в США тем временем опустилось до минимума с мая. Показатель уменьшился на прошлой неделе на 16 тыс., до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда США в четверг. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 215 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели (213 тыс.).

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются вслед за мировыми. Американский Standard & Poor''s 500 завершил торги на самой низкой отметке с ноября 2020 года на опасениях относительно состояния мировой экономики, а также из-за усиления геополитической напряженности и ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики рядом крупных мировых ЦБ. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 2,03%. С начала сентября он потерял порядка 7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК уменьшился на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,1% вслед за бумагами технологических компаний.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок пытаются стабилизироваться в пятницу утром после падения накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в пятницу составила $88,36 за баррель, что всего на 0,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты снизились в цене на 0,9%, до $88,49 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,32 за баррель, что на 0,11% выше закрытия 29 сентября. К закрытию четверга стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,92%, до $81,23 за баррель.

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, что вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса. Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара. Цены на нефть могут впервые продемонстрировать квартальный спад с первого квартала 2020 года. Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,922 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,928 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 сентября снизился на 0,15% и составил 106,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 789,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД 001P-05R" (+0,98%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,94%) и "Северсталь БО-06" (+0,91%), а в лидерах снижения - "ГТЛК-001Р-10" (-1,88%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-1,29%) и "РЖД-001P-17R" (-1,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ" 29 сентября начинает размещение двух выпусков облигаций серий 001Р-07 и 001Р-09 общим объемом 4,607 млрд рублей. Объем серии 001Р-07 составит 1,892 млрд рублей, серии 001Р-09 - 2,714 млрд рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения займов - 29 сентября 2047 года (срок обращения - 25 лет). Ставка купона до погашения установлена на уровне 3% годовых, предусмотрена амортизация. Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р, зарегистрированной ЦБ 21 марта. Объем программы - 150 млрд рублей, в рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 25 лет.

ООО "Реаторг" планирует в октябре провести размещение выпуска 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир по ставке купона - 16-18% годовых. Ориентир дюрации - около 2,23-2,25 года. В конце марта "Мосбиржа" зарегистрировала 15-летниюю программу облигаций эмитента объемом до 2 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставки 15-18-го купонов облигаций серии БО-03 в размере 11% годовых. Эмитент разместил облигации БО-03 на 3 млрд рублей в октябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 6,7% годовых. По бондам 11 октября предстоит оферта.

ООО "Главстрой" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка 8-го купона будет привязана к формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%. Выпуск на 1,5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года по закрытой подписке в пользу СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. В обращении находится два выпуска облигаций компании на 3 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) приобрел в рамках оферты 7 млн 803,774 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 78,04% выпуска. Газпромбанк разместил 10-й выпуск биржевых бондов объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года по ставке 10,85% годовых. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона 8,15% годовых.

Альфа-банк приобрел в рамках оферты 718 тыс. 999 облигаций серии БО-17 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 14,38% выпуска. Банк разместил 15-летние облигации объемом 5 млрд рублей в октябре 2016 года по ставке 9,5% годовых. Ставка текущего купона - 8,7% годовых.

ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) 28 сентября досрочно погасило облигации в количестве 197 тыс. 912 штук, выкупленные днем ранее по оферте. Компания приобрела 9,89% выпуска по цене 97,5% от номинала на сумму 192,9 млн рублей. Компания разместила выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года в сентябре 2021 года по ставке квартального купона 10,5% годовых до погашения. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.