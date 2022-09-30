Нефть будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне $87-88/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent проведет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне $87-88 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Новостной фон нейтральный, опасения по снижению темпов мировой экономики несколько утихли, эффект от урагана в Мексиканском заливе тоже сошел на нет. На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+ (5 октября), где может быть объявлено о сокращении добычи. Как обычно, большое значение будет иметь риторика альянса. Пока обсуждается возможное сокращение на 1 млн барр./день, с учетом недовыполнения квот ОПЕК в 3,6 млн барр./день фактическое снижение добычи будет меньше. Однако сами намерения по сокращению могут сыграть нефти в плюс. Перед экспирацией ноябрьского контракта ориентируемся в пятницу на диапазон торгов в $87-88 за баррель", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.