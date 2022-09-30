Поиск долгосрочных точек входа в позиции на рынке акций РФ пока нецелесообразен - Freedom Finance Global

Поиск долгосрочных точек входа в позиции на российском рынке акций в текущий момент нецелесообразен, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Ожидаем усиление волатильности. В центре внимания будут геополитические события. В случае снижения индекса Мосбиржи к 1900 пунктам "медведи" могут еще более активизироваться. При резком падении бенчмарка нельзя исключать, что будут приняты меры, препятствующие распродажам, как это было сделано в апреле, - пишет эксперт. - Рекомендуем ограничиться краткосрочными спекулятивными операциями. Нецелесообразно искать долгосрочные точки входа в позиции. Оптимальное решение - внутридневные спекуляции, также есть смысл пока оставаться вне рынка".

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