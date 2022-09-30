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30 сентября 2022 года 09:10

S&P 500 завершил торги на минимуме с ноября 2020г

Фондовый рынок США снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американский рынок акций упал в четверг на фоне статданных, укрепивших инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

Фондовый индекс S&P 500 завершил торги на минимуме с 30 ноября 2020 года.

Статданные, опубликованные 29 сентября, подтвердили, что инфляция в Штатах замедляется не так быстро, как ожидалось, в то время как ситуация на рынке труда остается благоприятной. Это показывает, что экономика США справляется с ужесточением монетарной политики и у Федрезерва по-прежнему остается пространство для маневра, отмечает Market Watch.

Оценка снижения ВВП США в апреле-июне была подтверждена министерством торговли страны на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, вырос во втором квартале на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 4,4%, как сообщалось ранее.

Число новых заявок на пособие по безработице в США тем временем опустилось до минимума с мая. Показатель уменьшился на прошлой неделе на 16 тыс., до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда США в четверг. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 215 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели (213 тыс.), согласно данным Trading Economics.

"Я думаю, Федрезерв продолжит поднимать ставку, поскольку она до сих пор не дошла до уровня, который ограничивал бы экономическую активность, - отмечает основатель и главный исполнительный директор Prometheus Alternative Investments Майкл Ван. - К снижению ставки ФРС перейдет гораздо позже, чем может ожидать рынок".

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 4,9% по итогам торгов в четверг вслед за ухудшением рекомендации для бумаг до "нейтрально" с "покупать" экспертами Bank of America.

Цена бумаг CarMax Inc. (SPB: KMX), занимающейся продажей подержанных автомобилей, рухнула на 24,6% из-за слабой отчетности компании. Чистая прибыль CarMax в прошедшем квартале снизилась более чем в два раза - до $0,79 на акцию с $1,72 на акцию годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,39 на акцию. Квартальная выручка увеличилась на 2%, до $8,14 млрд, также не оправдав ожиданий рынка ($8,54 млрд).

Котировки акций General Motors (SPB: GM) Co. и Tesla (SPB: TSLA) Inc. снизились соответственно на 5,6% и 6,8%.

Бумаги Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. подешевели на 4,2% по итогам торгов. Американская сеть магазинов товаров для дома зафиксировала 28%-е падение продаж во втором финансовом квартале, завершившемся 27 августа. Сопоставимые продажи ритейлера сократились на 26%, а его чистый убыток вырос в пять раз.

Цена акций Occidental Petroleum (SPB: OXY) поднялась на 1,1%. В среду стало известно, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) докупила еще порядка 6 млн акций Occidental, увеличив долю в ней до 20,9%.

Бумаги Berkshire подешевели на 0,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в четверг снизился на 458,13 пункта (1,54%) и составил 29225,61 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 78,57 пункта (2,11%) - до 3640,47 пункта.

Nasdaq Composite потерял 314,13 пункта (2,84%) и составил 10737,51 пункта.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются вслед за мировыми.

Фондовые индексы стран Западной Европы по итогам сессии в четверг упали до многомесячных минимумов, американский Standard & Poor''s 500 завершил торги на самой низкой отметке с ноября 2020 года на опасениях относительно состояния мировой экономики, а также из-за усиления геополитической напряженности и ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики рядом крупных мировых ЦБ.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:24 МСК снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.

Деловая активность в промышленном секторе Китая в сентябре упала до 48,1 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. это минимальная отметка с мая. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на августовском уровне, сообщает Trading Economics.

Между тем аналогичный официальный индикатор увеличился до 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта в августе, сообщило Государственное статистическое управление. Индикатор превысил данный уровень впервые за три месяца.

Официальный PMI сферы услуг и строительства опустился в сентябре до 50,6 пункта против 52,6 пункта месяцем ранее. Сводный PMI снизился до 50,9 пункта с 51,7 пункта. Таким образом, оба показателя уменьшились до минимального уровня за последние четыре месяца.

Наиболее существенное снижение котировок на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции производителей спортивных товаров Li Ning (-4,7%) и Anta Sports Products (-4,3%), интернет-компании Meituan (-4,2%), автомобильной BYD (-3,9%), интернет-ритейлера JD.com (-2,9%).

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК упало на 2%. С начала сентября он потерял порядка 7%.

Лидерами падения в пятницу выступают акции автопроизводителей Mazda Motor (-8,1%), Mitsubishi Motors (-7,1%), Subaru (-6%), Nissan Motor (-5,9%).

Кроме того, снижается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,5%), производителя приставок Nintendo (-3,6%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (-4,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК уменьшился на 0,1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,9%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - снизились на 2,2%.

Розничные продажи в Южной Корее упали в августе на 1,8% относительно предыдущего месяца. Последний раз рост показателя был зафиксирован в ноябре прошлого года.

Относительно августа прошлого года продажи увеличились на 2,3%, что стало первым подъемом за три месяца.

Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,1%, второго - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,1% вслед за бумагами технологических компаний.

В частности, снизилась цена акций Xero Ltd (-3,9%), Wisetech Global (-5,6%) и Block Inc. (-3,3%).

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, при этом нефтяные фьючерсы могут завершить в минусе четвертый месяц подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск в пятницу составляет $87,93 за баррель, что на $0,56 (0,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты упали в цене на $0,83 (0,9%), до $88,49 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,82 за баррель, что на $0,41 (0,5%) ниже итогового значения четверга. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,1 (0,92%), до $81,23 за баррель.

Нефтяные рынки находятся под давлением с июня на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих крупнейших центробанков, что вызывает опасения по поводу рецессии в мировой экономике и ослабления спроса, пишет Trading Economics.

Дополнительное негативное влияние на котировки оказывает рост доллара.

Цены на нефть могут впервые продемонстрировать квартальный спад с первого квартала 2020 года.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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