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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможен всплеск волатильности на валютном рынке РФ в середине торгов пятницы - ПСБ
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30 сентября 2022 года 09:31

Возможен всплеск волатильности на валютном рынке РФ в середине торгов пятницы - ПСБ

Возможен всплеск волатильности на российском валютном рынке в середине торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль в четверг тестировала минимумы начала июля, в ходе торгов пробивая отметку 57 руб./$1. Давление на позиции доллара продолжают оказывать опасения участников торгов о скором введении санкций в адрес НКЦ, а также отключения ряда банков от системы SWIFT. Отметим, что из-за текущих событий, по оценкам экспертов, импорт в страну заметно снизился, что сужает спрос на иностранную валюту. Другие ключевые валюты стран Запада демонстрировали аналогичную динамику. Тем не менее юань смог немного подорожать к рублю - китайская валюта частично сбросила свою накопленную перепроданность в связке с долларом. Мы полагаем, что в ближайшее время ЦБ Китая может приступить к валютным интервенциям, что поддержит позиции китайской валюты, - указывает эксперт в комментарии банка. - На утро пятницы явных изменений в котировках пары доллар/рубль не наблюдается. Не исключаем, что возможен всплеск волатильности в середине дня после выступления президента России В. Путина. На данный момент продолжаем ориентироваться на диапазон 56-57 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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