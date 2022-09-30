Рубль слабо колеблется относительно доллара и евро на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 сентября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу утром незначительные, рубль слегка колеблется относительно бивалютной корзины на фоне противоречивых факторов: негативной внешней конъюнктуры и поддержки за счет продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,79-57,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,9975 руб./$1 (-21,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 55,455 руб./EUR1 (-1,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,36 коп. к уровню закрытия 29 сентября, до 56,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,55 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,86 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", боковая динамика рубля относительно основных валют обусловлена, с одной стороны, негативными показателями, сложившимися на мировых рынках капитала, и снижением нефтяных котировок, а также неопределенностью перед принятием в состав РФ новых территорий, подписание документов о котором состоится в пятницу. С другой стороны, поддержку нацвалюте оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминировали над спросом на валюту со стороны импортеров.

Ожидается, что в пятницу в 15:00 в Большом Кремлевском дворце состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после состоявшихся там референдумов. На церемонии запланировано объемное выступление Владимира Путина, но это не послание Федеральному собранию, это другой формат.

Кроме того, ЦБ РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. ЦБ связывает свое решение с поддержанием финансовой стабильности.

Переводы за рубеж средств нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров были приостановлены на полгода 1 апреля 2022 года.

Американский рынок акций упал в четверг на фоне статданных, укрепивших инвесторов во мнении о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. Фондовый индекс S&P 500 завершил торги на минимуме с 30 ноября 2020 года.

Фондовые индексы стран Азиатско-тихоокеанского региона в основном снижаются. Так, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,04%, японский Nikkei 225 - на 1,67%, китайский CSI 300 - на 0,15%. Едва заметно растут южнокорейский Kospi - на 0,13% и гонконгский Hang Seng - на 0,09%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также снижается - на 0,29% к уровню закрытия предыдущего дня.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:02 МСК в пятницу составила $88,32 за баррель, что на 0,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $80,91 за баррель, что на 0,39% меньше итогового значения предыдущей сессии.