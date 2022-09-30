Возможно укрепление рубля до уровней чуть ниже 56 руб./$1 в октябре - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровней чуть ниже 56 руб./$1 в октябре, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Рубль в четверг достигал двухмесячных максимумов, в моменте укрепляясь относительно доллара до 56,5 руб./$1, слабая динамика прослеживается и по иным мировым резервным валютам. А в пятницу не исключена коррекция перепроданных валютных пар вверх. Накануне бросалась в глаза более выраженная динамика китайского юаня (+1,2%) на фоне переориентации участников валютного рынка на инвалюты "дружественных" стран. При этом "токсичные" валюты пользуются все меньшим спросом из-за рисков расчетов. Опасения технических проблем с транзакциями уже привели к уходу с торгов франка и иены, а 3 октября Мосбиржу покинет британский фунт. Девалютизация и дедолларизация финансовой системы России проявляется все отчетливее, - пишет аналитик в комментарии. - Несмотря на риски сужения профицита торгового баланса на фоне санкций на экспорт и постепенного наращения импорта, в октябре рубль способен укрепиться еще больше. В качестве ориентира может выступать майский минимум по паре USD/RUB сразу под 56 руб./$1. Тем не менее к концу года по-прежнему видим курс рубля от 15% вверх за доллар и юань".

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