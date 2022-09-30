Краткосрочными целями снижения цены нефти могут стать уровни $87,5 и $85/барр. - BCS Express

Вероятно продолжение коррекции вниз котировок нефти марки Brent на торгах в пятницу в случае отсутствия новых поводов для опасений из-за поставок, краткосрочными целями снижения могут выступить уровни $87,5 и $85 за баррель, считают аналитики BCS Express.

"Цены на нефть скорректировались в четверг после касания отметки $90 за баррель. Потенциал отскока был реализован, и к концу недели вероятна фиксация прибыли по спекулятивным позициям, что будет оказывать давление на инструмент. Информационный фон при этом преимущественно нейтральный. Участники рынка уже имели возможность переоценить перспективы спроса на фоне жесткой позиции ФРС США, которую обозначил на прошлой неделе глава регулятора. При этом капитуляция Банка Англии в вопросе сокращения баланса на текущей неделе дала рынкам определенный сигнал, что пространство для ужесточения монетарной политики может быть не таким большим и при первых признаках проблем другие ЦБ также могут сдать назад, - отмечают эксперты в обзоре инвестиционной компании. - На стороне предложения появились слухи о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность сокращения добычи на следующем заседании. Сообщения о новых антииранских санкциях в очередной раз подчеркивают пропасть, которая отделяет США и Иран от восстановления ядерной сделки".

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