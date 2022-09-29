Рубль к концу торгов растерял рост к доллару и евро на закрытии позиций перед принятием в состав РФ новых территорий

Москва. 29 сентября. Доллар США и евро отыграли почти все потери на "Московской бирже" по итогам торгов четверга; рубль растерял значительную часть роста к бивалютной корзине на закрытии позиций в условиях неопределенности перед принятием в состав РФ новых территорий, подписание документов о котором состоится в пятницу, 30 сентября.

Курс доллара США составил 57,21 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,47 руб./EUR1, подешевев на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,4 копейки - до 56,43 рубля. Курс китайского юаня повысился к завершению торгов на 9,7 копейки - до 8,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть дневного роста к доллару и евро к закрытию торгов четверга. Инвесторы фиксировали прибыль в условиях неопределенности перед принятием в состав Российской Федерации территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после состоявшихся там референдумов. Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится в пятницу в 15:00 МСК в Большом Кремлевском дворце, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Песков.

Он сказал, что на церемонии запланировано объемное выступление Путина, но это не Послание Федеральному собранию, это другой формат. Договоры будут подписаны с четырьмя территориями, добавил Песков.

ЦБ РФ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих с 1 октября еще на 6 месяцев, сообщается на сайте регулятора. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. ЦБ связывает свое решение с поддержанием финансовой стабильности.

Переводы за рубеж средств нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров были приостановлены на полгода 1 апреля 2022 года.

Торговля долларом и евро в случае введения санкций в отношении группы "Московской биржи" или ее членов продолжится, также сохранится возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам, считает советник первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергей Моисеев.

"Торговля, конечно, не исчезнет, то есть доллар и евро не исчезнут. В любом случае будет какая-то часть клиентов, которая имеет дело с этими валютами, никуда не денешься. Скорее всего, такая торговля будет носить внебиржевой характер, то есть если у кого-то есть работающие корсчета в этих валютах у иностранцев, смогут иметь дело, у кого таких счетов нет, не смогут иметь дело", - сообщил Моисеев на Межрегиональном инвестиционно-финансовом форуме в Пятигорске.

Он также подчеркнул, что вообще не видит никаких проблем с ограничениями по обороту доллара в России. "Доллар - резервная валюта, есть ожидания, что он якобы стабильный, люди привыкли, есть привычки, но наш собственный опыт последних десяти лет показывает, что мы можем и без доллара жить отлично. Не вижу с этим никаких проблем. В Европе любили евро. В других странах любят другие валюты", - заявил Моисеев.

США пока не вводили санкций против организаций группы "Московской биржи" - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, заявила накануне директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, есть понимание, как в такой ситуации рассчитывать официальный курс.

В Евросоюзе в рамках очередного пакета санкций предлагают полностью запретить импорт российской стали и лесоматериалов, а также ввести ограничительные меры против еще 29 российских физлиц, сообщает издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС.

Кроме того, согласно изданию, в новых предложениях по санкциям содержатся пункты о запрете импорта икры, водки и сигарет из России, а также о введении ограничений против российской группы "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). Предложения по санкциям также "нацелены на ограничения новых контрактов с российскими нефтяными гигантами - "Газпром нефтью" (MOEX: SIBN), "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и "Транснефтью" (MOEX: TRNF).

Издание указывает, что постпреды ЕС "обсудят окончательное решение в пятницу".

Накануне издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект санкций сообщало, что ЕК предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. По ее словам, "цель - лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций".

Цены на нефть вернулись к повышению вечером в пятницу, трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть и вероятность сокращения добычи стран ОПЕК+ на предстоящем заседании. Оно состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на источники в официальных кругах государств ОПЕК+, что страны уже начали обсуждать снижение добычи, но темпы сокращения еще не согласованы.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 МСК в четверг составляет $89,65 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,75 за баррель, что на 0,73% выше итогового значения предыдущей сессии.

"Российский рынок продолжил падение в четверг на фоне решения властей о проведении частичной мобилизации, ожидаемого признания в пятницу в Кремле итогов референдумов в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях и церемония подписания договоров об их вступлении в состав РФ. Рубль значительную часть четверга укреплялся седьмую торговую сессию подряд на падении спроса на валюты недружественных стран. Дополнительной поддержкой выступали растущие цены на нефть. Brent в моменте росла с локальных минимумов на 7% и в моменте превышала $90 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов.

"Сентябрьский налоговый период окончательно завершился, укрепление рубля поддерживалось в первую очередь опасениями санкций в связи с последними новостями - на этом фоне участники рынка продолжили продавать валюту недружественных стран, опасаясь ее блокировки. Ослабление рубля не поддержали даже вчерашние вербальные интервенции, в которых вновь допускалась возможность покупок валюты в рамках бюджетного правила уже в этом году. Динамика рубля сейчас во многом будет определяться геополитическими новостями - сохраняющиеся опасения санкций могут не позволить курсу пары "доллар-рубль" вырасти выше 59 руб./$1 даже на фоне завершившегося налогового периода и вербальных интервенций", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 сентября на 1,0355 рубля, до 57,413 руб./$1, и уменьшил курс евро на 31,68 копейки, до 55,4064 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 88,88 копейки по отношению к среде и составил 57,5572 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 93,3 копейки и составил 57,402 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 843,276 млн, из которых $1 млрд 491,412 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 351,864 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 36,61 копейки, до 55,4255 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 20,54 копейки, до 55,4676 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 420,28 млн, из которых EUR445,223 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR975,057 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,93% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась относительно среды, оставшись также на отметке 7,93% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 7,98%, 8,13% и 8,16% годовых соответственно.