Рынок акций РФ просел к 1950п по индексу МосБиржи, раллировали на 34% бумаги "СПБ Биржи" на новостях

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, рисков эскалации геополитической напряженности вокруг Украины и новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи опустился в район 1950 пунктов по главе с металлургами, при этом раллировали на 34% акции "СПБ Биржи" на новостях от ЦБ РФ, разрешившего юрлицам покупать без ограничений акции "недружественных" эмитентов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1953,77 пункта (-0,5%, максимум сессии - 2005,8 пункта), индекс РТС - 1072,26 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар подешевел до 57,36 рубля (-0,18 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3,5%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3%), акции "Московской биржи" (-2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -2,2% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -2,1% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

Акционеры "НОВАТЭКа" (-0,3%, до 955 рублей) утвердили решение о выплате дивидендов за первое полугодие в размере 45 руб. на акцию, сообщила компания. Таким образом, общий размер выплат составит 136,634 млрд рублей. Реестр для получения дивидендов закрывается 9 октября.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%).

Еврокомиссия (ЕК) предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу в Большом Кремлевском дворце состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Речь идет о подписании договоров с четырьмя территориями (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - прим. ИФ), которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне, пояснил Песков. На церемонии запланировано объемное выступление президента РФ Владимира Путина.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, активность покупателей на рынке акций в четверг сдерживалась укреплением рубля, насыщенным новостным фоном, связанным с геополитикой, усилением санкционных сигналов, а также ценовой слабостью нефти.

Кроме того, некоторые участники торгов предпочли занять выжидательную позицию перед внеочередным собранием акционеров "Газпрома" в пятницу, где будет рассматриваться вопрос о дивидендах. Если дивиденды будут утверждены, то это может не только вызвать импульс роста в акциях "Газпрома", но и в целом улучшить сантимент на рынке.

В пятницу важной для общих настроений также может оказаться публикация сентябрьских индексов деловой активности PMI в производстве и секторе услуг КНР, предварительной оценки ИПЦ еврозоны за сентябрь, а также данных по расходам и доходам американцев в августе. Индекс МосБиржи в пятницу будет формироваться в пределах 1900-2050 пунктов, полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, на рынке акций продолжаются распродажи российских активов на фоне заметно выросших санкционных рисков. Хуже рынка выглядели бумаги отдельных металлургических компаний на фоне снижения цен на металлы в последние дни. Фаворитами дня стали бумаги "Яндекса", "НОВАТЭКа" и "Газпрома", поддержку последним двум оказали выросшие цены на газ.

Акции "Газпрома" также пользовались спросом в ожидании одобрения рекордных дивидендов за полугодие. В ближайшее время можно ожидать сохранения высокой волатильности российского рынка на фоне быстро меняющейся геополитической обстановки, полагает эксперт.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, утренний спокойный рост на российском рынке сменился распродажами, под давлением оказались бумаги сталеваров и производителей цветных металлов на новостях из Европы.

Ситуация на рынке начала меняться после известий, что в Евросоюзе рассматривают в качестве варианта очередных санкций запрет на поставки российской стали. Нельзя сказать, что данное направление было активным в последние месяцы, но прямой запрет может сказаться на транзитных продажах через другие страны.

Следующим этапом негатива стали сообщения о том, что Лондонская биржа металлов (LME) рассматривает вариант отказа от торговли российскими металлами (в первую очередь речь идет об алюминии, никеле и меди). Поэтому наблюдается снижение акций "Эн+ Групп" и "Норникеля". С другой стороны, Лондон не является единственной площадкой в мире, где торгуются металлы. Весьма динамично развивается рынок металлов в Шанхае, где также проводятся сделки с алюминием, никелем, медью и редкоземельными элементами. Результатом планов LME пока стало то, что цены на алюминий и никель резко пошли вверх на ожиданиях снижения доступности складских запасов этих металлов.

Власти Швеции сообщили об обнаружении еще одной утечки из "Северных потоков". Таким образом, две из них находятся в эксклюзивной зоне Дании, две - в эксклюзивной экономической зоне Швеции. Более того, наличие еще одной утечки может означать более существенные разрушения трубопроводной системы, что затруднит или даже сделает ремонт невозможным.

Повреждение ключевой инфраструктуры поставок газа в Европу означает, что в случае реального дефицита европейским странам придется заменять природный газ нефтепродуктами для генерации электричества и тепла. При этом в ОПЕК+ усиливается мнение о необходимости сократить планы добычи на следующей встрече, отмечает Кочетков.

Как говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, давление на российские индексы оказывают главным образом геополитические факторы и санкционные риски, дополнительный негатив вносит коррекция цен на сырье.

В лидеры роста вышли акции "СПБ Биржи" на новостях, что ЦБ РФ разрешил юрлицам без ограничений покупать акции эмитентов недружественных стран. Акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,9%) поддержали ожидания, связанные с укреплением сотрудничества России и Китая, одним из следствий которого должно стать увеличение грузопотоков в КНР. Нефть просела на новостях о снижении угрозы для нефтедобычи в США со стороны урагана "Иэн".

Индекс МосБиржи 30 сентября будет колебаться в диапазоне 1900-2000 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций, "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX теряют 1,5-1,8%) и США (индексы упали на 1,4-2,7% во главе с Nasdaq).

По данным ЕК, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в сентябре упал до 93,7 пункта, минимума с ноября 2020 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса в текущем месяце до 95 пунктов, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре выросли на 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы инфляции резко ускорились по сравнению с 8,8% в августе и снова обновили исторический максимум. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более умеренного ускорения инфляции, до 10%.

Экономика США во II квартале 2022 года снизилась на 0,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные Минторга США. Окончательный показатель соответствует предыдущей оценке. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали ее пересмотра. В I квартале текущего года ВВП США упал на 1,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 16 тыс. и составило 193 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 215 тыс., согласно данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены стабилизировались после роста на опасениях сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн". Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $89,29 за баррель (-0,03% и +3,5% в среду), ноябрьская цена WTI - $82,26 за баррель (+0,1% и +4,7% накануне).

Ураган 4-й категории "Иэн" достиг юго-восточного побережья американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре - 150 миль в час (240 км/ч), свыше 2 млн жителей штата остаются без света, во многих поселениях введен комендантский час, пишет NBC News.

В Мексиканском заливе приостановили работу нефтедобывающие мощности объемом около 190 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе, согласно официальным данным.

Дополнительную поддержку рынку оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ждали роста запасов на 2 млн баррелей.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-16,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-9,7% и -12,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-8,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-7,4%), бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-7,3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-6,7%).

Чистый убыток ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-5%) по МСФО в I полугодии 2022 г. составил 8,6 млрд руб. против 2 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании. EBITDA выросла на 32,9%, до 5,3 млрд руб., сообщила компания.

Лидерами роста выступили акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+34,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,7%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+2%).

Юрлица вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора смогут покупать ценные бумаги недружественных эмитентов без ограничений, принял решение Банк России, сообщается на сайте регулятора.

Ранее регулятор установил лимиты на сделки с такими активами для неквалифицированных инвесторов - физических лиц. Банк России уточнил правила продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,28 млрд рублей (из них 9,95 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,9 млрд рублей на акции "Яндекса").