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29 сентября 2022 года 19:03

Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вниз UST

Москва. 29 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их заметного скачка накануне. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 18 базисных пунктов - до 58,58% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 10,5% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 60,01% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,47% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации практически не изменился). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году потеряли в цене 13 базисных пунктов, подешевев до 50,05% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисных пункта - до 11,05% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 11 базисных пунктов - до 50,01% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 26,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 60 базисных пунктов - до 49,85% от номинала (их доходность снизилась на 28 базисных пунктов - до 21,3% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 7 базисных пунктов, подорожав до 40,13% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 21,31% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели за день на 20 базисных пунктов - до 66,25% от номинала (их доходность выросла на 22 базисных пункта - до 23,06% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 24 базисных пункта, подорожав до 68,9% от номинала (его доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 46,27% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной конъюнктуры мировых долговых рынков, в том числе US Treasuries.

Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов 29 сентября на фоне общего падения интереса к риску на мировых рынках. Статданные по экономике США, опубликованные в четверг, подтвердили, что инфляция в стране замедляется не так быстро, как ожидалось. В то же время ситуация на рынке труда остается благоприятной, и это позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

Оценка снижения ВВП США в апреле-июне была подтверждена министерством торговли страны на уровне 0,6% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (PCE Core), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, вырос во втором квартале на 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а не на 4,4%, как сообщалось ранее.

Число новых заявок на пособие по безработице в США тем временем опустилось до минимума с мая. Показатель уменьшился на прошлой неделе на 16 тыс., до 193 тыс. с 209 тыс. неделей ранее, сообщило Минтруда США. Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 215 тыс. по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели (213 тыс.), согласно данным Trading Economics.

Заметное снижение процентных ставок гособлигаций развитых стран, отмечавшееся накануне, было обусловлено заявлением Банка Англии о намерении приостановить начало обещанной продажи госбондов. Вместо этого британский ЦБ начнет покупать государственные долговые бумаги со сроком погашения от 20 лет для стабилизации ситуации на рынке. Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности. "Центробанк будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных бондов Великобритании начиная с 28 сентября. Цель таких покупок - возврат к нормальным рыночным условиям. Покупки будут производиться в любом масштабе, необходимом для достижения поставленной цели", - говорилось в заявлении британского ЦБ.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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