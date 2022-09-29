Цена нефти обладает потенциалом роста к $92,5-95/барр. до результатов заседания ОПЕК+ 5 октября - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом роста к уровням $92,5-95 за баррель вплоть до оглашения результатов заседания стран-участниц сделки ОПЕК+, намеченного на 5 октября, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Среднесрочную поддержку стоимости "черного золота" оказывает приближение заседания стран-участниц сделки ОПЕК+, намеченное на 5 октября. Ранее представители Нигерии заявили о готовности уменьшить производство для стабилизации мировых цен, а теперь сообщается, что все участники соглашения прорабатывают вопрос о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки (МБС) и объявят об этом решении уже на следующей неделе. Полагаем, что нефтяные котировки продолжат повышаться вплоть до релиза этой новости (вероятен рост цены нефти марки Brent в район $92,5-95 за баррель), а затем решение ОПЕК+ из среднесрочного фактора поддержки может перерасти в долгосрочный (котировки смогут подняться к $100 за бочку), - отмечает эксперт в комментарии. - Если же участники соглашения откажутся уменьшать производство, то стоимость нефти вновь начнет снижаться (в район $83-85 за баррель в октябре текущего года.). Нисходящий тренд будет поддерживаться усилением рисков мировой рецессии, а также планами США высвободить стратегические национальные нефтяные резервы в ноябре, декабре и январе".

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