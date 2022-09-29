"Финам" снизил рейтинг бумаг iShares MSCI Taiwan ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг iShares MSCI Taiwan ETF с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость этих бумаг установлена экспертами на уровне $45 за штуку на горизонте 12 месяцев.

"iShares MSCI Taiwan ETF - "зеркало" фондового рынка Тайваня, который, возможно, имеет самую высокую концентрацию технологических компаний в мире. В связи с этим запущенный мировыми центробанками цикл увеличения ставок неблагоприятно сказывается на капитализации инструмента. Главным же фактором давления на котировки по-прежнему остается конфронтация с материковым Китаем, которая ограничивает экспорт острова и имеет шансы вылиться в прямое военное столкновение", - отмечает эксперт Алексей Калачев.

iShares MSCI Taiwan ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс MSCI Taiwan 25/50, который в свою очередь включает акции ведущих компаний на Тайваньской фондовой бирже. Около 35% портфеля ETF составляют представители полупроводниковой индустрии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.