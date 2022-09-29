"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне $32,7 за штуку на август 2023 года (что предполагает потенциал роста 21,1%) была подтверждена экспертами.

"Затянувшееся снижение американского рынка возвращает привлекательность таким бумагам добывающего сектора, как акции Freeport-McMoRan. Текущие цены заметно отклонились от нашей оценки, создав достаточный потенциал для покупки. Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе", - указывает эксперт Алексей Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.