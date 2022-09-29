Рубль днем укрепляется к доллару и евро в условиях отсутствия спроса на валюту

Москва. 29 сентября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях падения спроса на валюту.

Курс доллара США составил 56,88 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 65,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,32 руб./EUR1, подешевев на 15,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,03 копейки - до 56,18 рубля. Курс китайского юаня понизился к середине дня на 4,4 копейки - до 7,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах в условиях падения спроса на валюту, и в первую очередь в ожидании новостей на санкционную тему, в том числе против группы "Мосбиржи". При этом, как заявил советник первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергей Моисеев, торговля долларом и евро в случае введения санкций в отношении группы "Московской биржи" или ее членов продолжится, также сохранится возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам.

"Торговля, конечно, не исчезнет, то есть доллар и евро не исчезнут. В любом случае будет какая-то часть клиентов, которая имеет дело с этими валютами, никуда не денешься. Скорее всего, такая торговля будет носить внебиржевой характер, то есть если у кого-то есть работающие корсчета в этих валютах у иностранцев, смогут иметь дело, у кого таких счетов нет, не смогут иметь дело", - сообщил Моисеев на Межрегиональном инвестиционно-финансовом форуме в Пятигорске.

Он также подчеркнул, что вообще не видит никаких проблем с ограничениями по обороту доллара в России. "Доллар - резервная валюта, есть ожидания, что он якобы стабильный, люди привыкли, есть привычки, но наш собственный опыт последних десяти лет показывает, что мы можем и без доллара жить отлично. Не вижу с этим никаких проблем. В Европе любили евро. В других странах любят другие валюты", - заявил Моисеев.

США пока не вводили санкций против организаций группы "Московской биржи" - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, заявила накануне директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, есть понимание, как в такой ситуации рассчитывать официальный курс.

В Евросоюзе в рамках очередного пакета санкций предлагают полностью запретить импорт российской стали и лесоматериалов, а также ввести ограничительные меры против еще 29 российских физлиц, сообщает издание EUobserver со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС.

Кроме того, согласно изданию, в новых предложениях по санкциям содержатся пункты о запрете импорта икры, водки и сигарет из России, а также о введении ограничений против российской группы "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). Предложения по санкциям также "нацелены на ограничения новых контрактов с российскими нефтяными гигантами - "Газпром нефтью" (MOEX: SIBN), "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и "Транснефтью" (MOEX: TRNF).

Издание указывает, что постпреды ЕС "обсудят окончательное решение в пятницу".

Накануне издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект санкций сообщало, что ЕК предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию, обсудить введение лимита цен на нефть РФ. По ее словам, "цель - лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций".

Цены на нефть перешли к незначительному росту в ходе торгов в четверг после умеренного снижения утром. При этом накануне нефтяной рынок резко вырос на фоне опасений сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $89,4 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,19 за баррель, что на 0,05% выше итогового значения предыдущей сессии.

Ураган 4-й категории "Иэн" достиг юго-восточного побережья американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре - 150 миль в час (240 км/ч), свыше 2 млн жителей штата остаются без света, во многих поселениях введен комендантский час, пишет NBC News.

В Мексиканском заливе приостановили работу нефтедобывающие мощности объемом около 190 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе, согласно официальным данным.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

"Укрепление нашей валюты в ходе вчерашних торгов, на первый взгляд, объясняется общим падением курса доллара на международной арене в ответ на смену настроений инвесторов - рисковые активы дорожали повсеместно в рамках отскока после распродаж. Однако более уместным объяснением выглядит продажа иностранных валют игроками, которые опасаются новых санкций. Вашингтон анонсировал разработку новых мер против России из-за референдумов, а ранее ЕС сообщил о планировании дополнительного пакета санкций. Российская валюта выглядит устойчиво также во многом благодаря налоговому периоду, который практически подошел к концу, а значит, и поддержка с этого фронта угасает. На предстоящей неделе волатильность курса пары "доллар-рубль" может возрасти в зависимости от новостей, связанных с ситуацией вокруг Украины. В случае отскока доллар устремится в направлении уровня 60 руб., тогда как ближайшая поддержка расположена в районе 57,30 руб./$1", - говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

"Сентябрьский налоговый период окончательно завершился, и укрепление рубля поддерживалось в первую очередь опасениями санкций в связи с последними новостями - на этом фоне участники рынка продолжили продавать валюту недружественных стран, опасаясь ее блокировки. Ослабление рубля не поддержали даже вчерашние вербальные интервенции, в которых вновь допускалась возможность покупок валюты в рамках бюджетного правила уже в этом году. Динамика рубля сейчас во многом будет определяться геополитическими новостями - сохраняющиеся опасения санкций могут не позволить курсу пары "доллар-рубль" вырасти выше 59 руб./$1 даже на фоне завершившегося налогового периода и вербальных интервенций", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,93% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась относительно среды, оставшись также на отметке 7,93% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 7,98%, 8,13% и 8,16% годовых соответственно.