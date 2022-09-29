Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $185 за штуку, сообщается в обзоре.

"Мы считаем, что новость о возможном сокращении производства новых моделей iPhone носит умеренно негативный для котировок акций Apple характер и после снижения стоимости бумаг в среду (при росте индекса) уже нашла отражение в цене. Поэтому сохраняем рейтинг "покупать" для акций эмитента. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной бумаги составляет $185, что подразумевает потенциал роста 23% от текущего уровня", - указывают аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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