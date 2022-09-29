.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ciena с целью $47,15
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Снижение ВВП РФ в августе замедлилось до 4,1%
Падение ВВП РФ в августе 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,1% в годовом сравнении после снижения на 4,3% в июле, на 5,0% в июне, на 4,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,4% в марте, на 4,2% в феврале и 5,8% в январе, говорится в...
 
Запасов нефти в РФ хватит на 39 лет, природного газа - на 62 года
Россия обеспечена технологически извлекаемыми запасами нефти почти на 40 лет, запасами природного газа - более чем на 60 лет, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров в интервью "Российской...
 
Минтруд разработал для самозанятых добровольно оплачиваемые больничные
В 2023 году в России может появиться добровольное государственное социальное страхование для самозанятых, которое даст им доступ к больничным. Соответствующие предложения сейчас прорабатывает Минтруд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на...
 
29 сентября 2022 года 15:29

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ciena с целью $47,15

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ciena Corp. с целью $47,15 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $40,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания возлагает большие надежды на 2023 финансовый год. С решением логистических проблем возобновится рост выручки и будут реализованы задержанные поставки модемов. Уверенности в будущих результатах менеджменту придает большой портфель заказов: за 9 месяцев 2022 финансового года он вырос на 60% в годовом исчислении и достиг $4,4 млрд. Наиболее перспективным для себя направлением эмитент считает строительство городских и магистральных сетей нового поколения в условиях активного перехода на 5G. Переход на 5G означает необходимость модернизации всей мобильной сети, которая продлится как минимум еще несколько лет, и Ciena может быть уверена, что ее решения будут пользоваться спросом. По оценкам компании, в следующие 5 лет в США будет проложено больше оптоволокна, чем в предыдущие 15 лет", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после продолжительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $40,4 риск на портфель составит 0,29%", - указывают эксперты "Финама".

Ciena Corp. - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-CIENA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 сентября 2022 года 19:39
Рубль к концу торгов растерял рост к доллару и евро на закрытии позиций перед принятием в состав РФ новых территорий
Москва. 29 сентября. Доллар США и евро отыграли почти все потери на "Московской бирже" по итогам торгов четверга; рубль растерял значительную часть роста к бивалютной корзине на закрытии позиций в условиях неопределенности перед принятием в состав РФ новых территорий, подписание документов о котором состоится в пятницу, 30 сентября.    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 19:36
Рынок акций РФ просел к 1950п по индексу МосБиржи, раллировали на 34% бумаги "СПБ Биржи" на новостях
Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, рисков эскалации геополитической напряженности вокруг Украины и новых антироссийских санкций Запада; индекс МосБиржи опустился в район 1950 пунктов по главе с металлургами, при этом раллировали на 34% акции "СПБ Биржи" на новостях от ЦБ РФ, разрешившего юрлицам покупать без ограничений акции "недружественных" эмитентов.    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 19:03
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вниз UST
Москва. 29 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг боковую динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их заметного скачка накануне. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 19:01
Цена нефти обладает потенциалом роста к $92,5-95/барр. до результатов заседания ОПЕК+ 5 октября - Freedom Finance Global
Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом роста к уровням $92,5-95 за баррель вплоть до оглашения результатов заседания стран-участниц сделки ОПЕК+, намеченного на 5 октября, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Среднесрочную поддержку стоимости "черного золота"...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 18:21
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pinterest
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для акций Pinterest Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $26,65 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Котировки акций эмитента с середины сентября растеряли часть роста предыдущих месяцев на фоне волны распродаж на американском...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 17:53
"Финам" снизил рейтинг бумаг iShares MSCI Taiwan ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг бумаг iShares MSCI Taiwan ETF с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость этих бумаг установлена экспертами на уровне $45 за штуку на горизонте 12 месяцев. "iShares MSCI Taiwan ETF - "зеркало" фондового...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 17:26
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции Мосбиржи
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 107 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Управления анализа рынков, экспертов "Открытие Research". "Развитие фондового рынка и биржевой торговли в РФ является важнейшим драйвером...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 17:03
"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне $32,7 за штуку на август 2023 года (что предполагает потенциал роста 21,1%) была подтверждена...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 16:27
Инвестбанк Синара присвоил рекомендацию "покупать" акциям Tencent
"Инвестиционный банк Синара" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Tencent с прогнозной стоимостью 400 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 46% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Котировки акций Tencent за последний год упали на 40%, в то...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 15:52
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $185 за штуку, сообщается в обзоре. "Мы считаем, что новость о возможном сокращении производства новых моделей iPhone носит умеренно негативный для котировок акций Apple характер и...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 15:40
Рубль днем укрепляется к доллару и евро в условиях отсутствия спроса на валюту
Москва. 29 сентября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях падения спроса на валюту.    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 14:57
S&P 500 проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 3630-3700п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 3630-3700 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "S&P 500 отскочил от уровня июньского минимума. RSI вышел из зоны перепроданности. Индикатор MACD демонстрирует намеки на формирование "бычьей"...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 14:29
Котировки нефти, скорее всего, закроют торги текущей недели в "зеленой зоне" - "Финам"
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, закроют торги на текущей неделе в "зеленой зоне", полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Нефтяные котировки ожидаемо отскакивают вверх от сильного уровня поддержки в районе $85 за баррель марки Brent (в этом районе были максимумы осени...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 14:04
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции АЛРОСА с целью 53 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "АЛРОСА" с целью 53 рубля за штуку" с горизонтом 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,26%, стоп-приказ: 63 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание, что после объявления...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 13:42
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку без изменений в октябре 2022г - Росбанк
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений по итогам заседания 28 октября 2022 года - наблюдаемая инфляционная картина создает условия для выжидательной позиции регулятора, которая необходима для оценки эффекта уже пройденного цикла снижения во втором и третьем кварталах...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.