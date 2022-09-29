"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ciena с целью $47,15

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ciena Corp. с целью $47,15 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $40,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания возлагает большие надежды на 2023 финансовый год. С решением логистических проблем возобновится рост выручки и будут реализованы задержанные поставки модемов. Уверенности в будущих результатах менеджменту придает большой портфель заказов: за 9 месяцев 2022 финансового года он вырос на 60% в годовом исчислении и достиг $4,4 млрд. Наиболее перспективным для себя направлением эмитент считает строительство городских и магистральных сетей нового поколения в условиях активного перехода на 5G. Переход на 5G означает необходимость модернизации всей мобильной сети, которая продлится как минимум еще несколько лет, и Ciena может быть уверена, что ее решения будут пользоваться спросом. По оценкам компании, в следующие 5 лет в США будет проложено больше оптоволокна, чем в предыдущие 15 лет", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после продолжительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $40,4 риск на портфель составит 0,29%", - указывают эксперты "Финама".

Ciena Corp. - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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