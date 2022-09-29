S&P 500 проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 3630-3700п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 3630-3700 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"S&P 500 отскочил от уровня июньского минимума. RSI вышел из зоны перепроданности. Индикатор MACD демонстрирует намеки на формирование "бычьей" дивергенции. Вероятно, бенчмарк в ближайшие торговые сессии приостановит снижение", - указывает эксперт в комментарии.

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