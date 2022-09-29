ЦБР, скорее всего, сохранит ставку без изменений в октябре 2022г - Росбанк

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений по итогам заседания 28 октября 2022 года - наблюдаемая инфляционная картина создает условия для выжидательной позиции регулятора, которая необходима для оценки эффекта уже пройденного цикла снижения во втором и третьем кварталах текущего года, считают аналитики Росбанка.

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