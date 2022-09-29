Неопределенность по займам будет удерживать доходности ОФЗ на повышенных уровнях - "Локо-Инвест"

Неопределенность по займам Минфина будет удерживать доходности рублевых гособлигаций на повышенных уровнях, особенно если инфляция продолжит восстанавливаться и будут расти инфляционные ожидания, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Минфин не исключает возможности выхода на рынок для покупки" дружественных" валют (юаня) уже до конца текущего года и/или в 2023 году, используя в этом случае "старое" бюджетное правило для расчета объема операций; в 2023 году он может занять на 1 трлн больше, чем заложенные в бюджет 2,5 трлн руб. валовых заимствований, чтобы не расходовать ФНБ. Неопределенность по займам будет удерживать доходности ОФЗ на повышенных уровнях, особенно если инфляция продолжит восстанавливаться (судя по недельной инфляции +0,08% после 15 недель дефляции, если исключить неделю с июльской индексацией тарифов) и будут расти инфляционные ожидания (из-за мобилизации и переноса индексации тарифов на декабрь). Рекомендуем отдавать предпочтение флоутерам и инфляционным линкерам, бумаги с фиксированным купоном могут еще дешеветь", - указывает эксперт в комментарии.

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