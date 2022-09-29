Возобновление покупок валюты Минфином в 2022г может сдвинуть рубль к 70 руб./$1 - "Солид Брокер"

Возможное возобновление покупок валюты Минфином в текущем году способно сдвинуть курс рубля к 70 руб./$1, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Минфин допускает возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в среду. Если такое решение будет принято, то закупаться, скорее вспего, будет "дружественная" валюта - юань. Нужно понимать, что с введением частичной мобилизации у государства резко возрастает потребность в финансировании расходов на "оборонку", что приводит к дефициту бюджета. Для этого восполнения уже приняты меры по росту НДПИ для "Газпрома", однако вряд ли их будет достаточно. Необходимость ослаблять курс уже давно есть, но сейчас она только усилилась. Что касается проведения самих интервенций, то текущий объем торгов юанем (второй после доллара) на Мосбирже уже подходит для этой процедуры. Сами интервенции, скорее всего, будут небольшими, из-за скорректировавшихся цен на нефть, но сдвинуть курс хотя бы к 70 руб./$1 они способны. Поэтому ждем возобновления покупок валюты как можно скорее", - пишут эксперты в комментарии.

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