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29 сентября 2022 года 11:35

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек"

Москва. 29 сентября. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов и тестирования отметки 2000 пунктов по индексу МосБиржи перешел к консолидации на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и сохраняющихся рисков эскалации геополитической напряженности вокруг Украины; индекс МосБиржи растерял часть роста.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1976,67 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2005,8 пункта), индекс РТС - 1071,81 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,5%.

Доллар вырос до 58,11 рубля (+0,57 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,7%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,1%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Еврокомиссия (ЕК) предлагает в рамках восьмого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России ряда изделий из стали, а также ввести запрет на поставки в РФ полупроводников и некоторых бытовых товаров, сообщает издание Politico со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект санкций.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в ближайшие дни российский рынок акций будет оставаться в боковой формации - инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию. Поддерживающим фактором для рынка будет выступать позитив на сырьевых площадках, однако геополитические риски не дадут в полной мере окунуться в полномасштабные покупки. Ближайший уровень сопротивления по индексу МосБиржи - район 2000-2050 пунктов.

Инвесторы на западных площадках будут следить за статданными из США: в четверг выйдет оценка ВВП за II квартал и недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице за неделю. В Германии выйдет индекс потребительских цен за сентябрь.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, поддержку рынку акций в середине недели оказали противоречивые санкционные сигналы из Европы.

Еврокомиссия угрожает очередным пакетом санкций, который должен будет сократить доходы РФ на $7 млрд в год. Предполагаются потолок цен на нефть, ограничения на поставки оборудования и запрет европейцам занимать руководящие посты в российских компаниях. Однако эти новости остались практически без внимания. Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) и "Акрона" (MOEX: AKRN) отреагировали ростом на перспективу смягчения условий поставок в Европу. Если говорить о вероятных послаблениях, то удобрения становятся еще менее доступными для европейцев на фоне энергетического кризиса. Схожая энергетическая подоплека отмечается и в поставках российского цемента.

В целом, на рынке акций РФ вероятна консолидация на достигнутых уровнях при сохранении волатильности в бумагах компаний, которые могут получить послабления в санкциях от Европы, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, подробности новых антироссийских санкций могут не понравиться рынку. Евросоюз в новом пакете санкций помимо прочего предлагает запретить ввоз из России стальной, бумажной продукции, драгоценных камней, древесины и металлов, ввести ограничения против "АЛРОСА" и ограничить новые контракты с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "Транснефтью" (MOEX: TRNF).

Индекс МосБиржи остается зажатым между поддержкой 1930 пунктов и сопротивлением 1990 пунктов. Индекс РТС за счет укрепления рубля находится выше сопротивления 1070 пунктов. Дивидендных новостей в середине недели от основных эмитентов так и не поступило, но в четверг и пятницу инвесторы ждут решений "НОВАТЭКа", "Самолета", "Русала" и "Газпрома". Правительство РФ, несмотря на санкции, усиливает налоговое давление на экспортеров сырья, но данный фактор скорее скажется на перспективе дивидендов за второе полугодие и следующий год, полагает Кожухова.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, индексу МосБиржи предстоит преодолеть отметку 2000 пунктов, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего восстановления. Поддержка может быть найдена на уровне 1840 пунктов.

В США индексы акций накануне выросли на 1,9-2,1% на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций.

Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Тем временем доходность 10-летних гособлигаций США поднималась выше 4% годовых в ходе торгов в среду, обновив максимум с апреля 2010 года, сообщила The Wall Street Journal. Более того, доходность американских госбондов демонстрировала рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.

Инвесторы опасаются, что решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США в борьбе с устойчиво высокой инфляцией продолжит толкать вверх стоимость заимствований, что ударит по экономике и прибыли компаний, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE упали на 1,7-2,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,2%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после ощутимого роста накануне, вызванного опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $88,05 за баррель (-1,4% и +3,5% в среду), ноябрьская цена WTI - $80,93 за баррель (-1,5% и +4,7% накануне).

Ураган 4-й категории "Иэн" достиг юго-восточного побережья американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре - 150 миль в час (240 км/ч), свыше 2 млн жителей штата остаются без света, во многих поселениях введен комендантский час, пишет NBC News.

В Мексиканском заливе приостановили работу нефтедобывающие мощности объемом около 190 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе, согласно официальным данным.

Дополнительную поддержку рынку оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ждали роста запасов на 2 млн баррелей.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+17,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,4%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+3,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-10,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,7%), En+ (MOEX: ENPG) (-3,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,7 млрд рублей (из них 2,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,32 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 537,04 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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