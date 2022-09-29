Цены на никель могут снизиться до $15-18 тыс./т в 2022-2023 гг. - Freedom Finance Global

Мировые цены на никель могут снизиться до $15-18 тысяч за тонну в 2022-2023 годах, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"На наш взгляд, резкий рост цен на никель в первом квартале текущего года был связан с геополитическими факторами (стоимость на Лондонской бирже металлов (LME) в марте достигала исторических максимумов в $42100 за тонну из-за опасений падения поставок из России - ведущего экспортера металла в мире). Начиная со второго квартала текущего года цена опустилась почти вдвое, до $21879 за тонну, - указывает эксперт. - На сегодняшний день во всем мире усиливается риск рецессии. Сопутствующее ей сокращение промпроизводства должно привести и к падению спроса на металлы, в том числе на никель. Котировки никеля во втором и третьем квартале 2022 года отыгрывают, скорее всего, именно эти опасения инвесторов. Негативные факторы могут усиливаться и из-за ужесточения монетарной политики ведущими мировыми ЦБ. С завершением этого курса и снижением рисков рецессии в 2024 году спрос и цены на никель вновь начнут расти. Наш прогноз цены на никель в 2022-2023 годах - $15-18 тысяч за тонну, в 2024 году - $25 тысяч за тонну".

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