Временное преимущество на рынке акций США за покупателями - BCS Express

Временное преимущество на американском рынке акций за покупателями, это отскок, а не разворот, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Годовым минимумом по индексу S&P 500 теперь значится 3623 пункта, а фьючерс отметился на 3614 пунктах. Игроки на понижение могли зафиксировать значительную прибыль, а любители отскока - воспользоваться перепроданностью инструментов и прикупить подешевевших бумаг. Отскок удался, и по итогам дня его "не залили", как в предыдущие дни. А это весомый аргумент в пользу продолжения хода вверх, пусть и локального, - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре. - Утренний фьючерс на S&P 500 после выноса незначительно корректируется (3730 пунктов). На основной сессии может сохраниться инерция вверх. С технической точки зрения пространство для маневра индекса S&P 500 ограничено областью 3750-3800 пунктов, что от уровня закрытия среды допускает потенциал вверх в 1-2%. Более того, под 3760 пунктами есть незакрытый "гэп" от 22 сентября. Временное преимущество за покупателями".

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