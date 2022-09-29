Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в еврозоне и США:

- ИПЦ Германии за сентябрь;

- Индексы потребительского и делового оптимизма в еврозоне в сентябре;

- Обновленная оценка ВВП США за второй квартал 2022 года.

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