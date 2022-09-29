Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в четверг - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти еще на несколько базисных пунктов на торгах в четверг, считают аналитики Sber CIB. Инвесторы будут отыгрывать новости о том, что в России впервые с июля зафиксирована недельная инфляция, говорится в комментарии инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent снова окажутся под давлением на торгах в четверг из-за опасений глобальной рецессии, отмечают эксперты.

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