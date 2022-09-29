Цены рублевых корпбондов в четверг могут умеренно подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 29 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций. Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Тем временем доходность десятилетних гособлигаций США в первой половине дня 28 сентября поднималась выше 4% годовых, обновив максимум с апреля 2010 года. Более того, доходность американских госбондов демонстрировала рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на агрессивное повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией. Однако после сообщений от Банка Англии ситуация на мировых долговых рынках улучшилась и процентные ставки US Treasuries перешли к снижению.

Фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно растут после падения накануне. Азиатские индексы главным образом следуют динамике рынка акций США, который закрыл торги среды ростом на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 29 сентября на 1,04%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК вырос на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 1,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка подрос на 2%.

Вместе с тем цены на нефть демонстрируют умеренное снижение утром в четверг после резкого подъема по итогам торгов в среду, вызванного опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн". Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в четверг составила $88,4 за баррель, что на 1,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $3,5%, до $89,32 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $81,31 за баррель, что на 1,02% ниже закрытия среды. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов подскочила на 4,7%, до $82,15 за баррель.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ждали роста запасов на 2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей, дистиллятов - на 2,89 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 500 тыс. и 600 тыс. баррелей соответственно. Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,37 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,44 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках позитивной коррекции после предыдущего заметного падения.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 сентября вырос на 0,39% и составил 106,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,4%, поднявшись до 790,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+3,9%), "МТС-001P-20" (+2,07%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+1,1%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,82%), а в лидерах снижения - "Северсталь БО-06" (-2,18%), "Сбербанк-002Р-01" (-0,63%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Вымпелком" установило ставку 15-20-го купонов биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 в размере 10% годовых. "Вымпелком" в октябре 2015 года разместил два выпуска биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 25 млрд рублей по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона - 5,55% годовых. По облигациям предусмотрена оферта с исполнением 12 октября, дата погашения бондов - 3 октября 2025 года. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 17-го купона облигаций серии БО-16 в размере 15,3% годовых. Размещение 25-летнего выпуска облигаций компании серии БО-16 объемом 25 млрд рублей прошло в октябре 2014 года. Ставка 1-го купона установлена равной 9% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 50 полугодовых купонов. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 4-го купона по выпуску бессрочных облигаций серии 001Б-06 на уровне 11,39% годовых. Размещение выпуска объемом 40 млрд рублей прошло в декабре 2020 года по закрытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 млн рублей. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 305 дней, далее купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 175 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 23-го купона облигаций 3-й и 4-й серий на уровне 17,3% годовых. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставки первых купонов установлены на уровне 11,15% годовых. Ставки 2-40-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода начиная с 7-го года обращения выплачиваются платежи, возрастающие от 1,8% от номинала облигаций до 6,5% от номинала. С учетом амортизации объем каждого из выпусков в обращении на текущий момент составляет по 4,125 млрд рублей. Долговые обязательства обеспечены государственной гарантией РФ.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 37-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) приобрело в рамках оферты 197 тыс. 912 облигаций серии БО-01 по цене 97,5% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 9,89% выпуска. Компания разместила выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года в сентябре 2021 года по ставке квартального купона 10,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 5-6-го купонов погашается по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов - по 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов будет погашено по 15% от номинала. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Эбис" допустило технический дефолт при выплате 12-го купона и погашении номинала облигаций серии БО-П01 на общую сумму 154,488 млн рублей. Компания должна была 27 сентября осуществить выплату последнего, 12-го, купона на 4,488 млн рублей и погасить выпуск номинальной стоимостью 150 млн рублей. В середине сентября компания допустила дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,069 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты". После этого "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями ООО "Эбис" серий БО-П01 - БО-П05 дефолтными режимами торгов. Кроме того, еще с 16 августа биржа включила все выпуски бондов компании в сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР). В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций ООО "Эбис" общим объемом 1,3 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на 200 млн рублей.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) решило продлить с 28 сентября до 19 октября срок проведения предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО) серии БО-07, а также всех выпусков в рамках программ 001Р и 002Р, находящихся в обращении. Ранее сообщалось, что предварительное собрание проводится с 17 августа до 28 сентября. "Одной из причин продления сроков голосования является большое количество держателей облигаций во всех выпусках, что требует дополнительного времени на доведение информации до всех владельцев облигаций", - говорится в сообщении компании. Группа предлагает для голосования три варианта реструктуризации. В рамках первого варианта предполагается пролонгация задолженности по облигационным займам на 15 лет, процентная ставка на весь срок 1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние 3 года ежемесячно по около 2,8%. В рамках второго варианта предлагается пролонгация задолженности по облигационным займам на 12 лет, процентная ставка на весь срок 0,1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние 2 года ежеквартальная по 12,5%. Третий вариант заключается в конвертации задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group дефолтными режимами торгов.