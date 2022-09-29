Возможный торговый диапазон нефти в четверг - $86-88/барр. - ПСБ

Возможный торговый диапазон нефти марки Brent в четверг составляет $86-88 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Несмотря на отскок нефтяных котировок в среду, мы не считаем это разворотом, скорее локальным восстановлением. Декабрьский контракт, где уже сосредоточен основной объем торгов, с утра четверга находится под давлением", - отмечает аналитик в комментарии.

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