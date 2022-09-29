.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть слабо дешевеет
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Снижение ВВП РФ в августе замедлилось до 4,1%
Падение ВВП РФ в августе 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,1% в годовом сравнении после снижения на 4,3% в июле, на 5,0% в июне, на 4,5% в мае, на 2,7% в апреле, роста на 1,4% в марте, на 4,2% в феврале и 5,8% в январе, говорится в...
 
Запасов нефти в РФ хватит на 39 лет, природного газа - на 62 года
Россия обеспечена технологически извлекаемыми запасами нефти почти на 40 лет, запасами природного газа - более чем на 60 лет, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров в интервью "Российской...
 
Минтруд разработал для самозанятых добровольно оплачиваемые больничные
В 2023 году в России может появиться добровольное государственное социальное страхование для самозанятых, которое даст им доступ к больничным. Соответствующие предложения сейчас прорабатывает Минтруд, пишет "Коммерсант" со ссылкой на...
 
29 сентября 2022 года 09:10

Нефть слабо дешевеет

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Фондовые рынки крупнейших государств АТР в четверг уверенно растут. Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение утром в четверг.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций.

Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Тем временем доходность десятилетних гособлигаций США поднималась выше 4% годовых в ходе торгов в среду, обновив максимум с апреля 2010 года, сообщила The Wall Street Journal. Более того, доходность американских госбондов демонстрировала рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.

Инвесторы опасаются, что решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США в борьбе с устойчиво высокой инфляцией продолжит толкать вверх стоимость заимствований, что ударит по экономике и прибыли компаний, пишет MarketWatch.

Акции Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. прибавили 0,04%. Американский производитель продуктов питания произвел перестановки в руководстве компании, в том числе сменил финансового директора.

Бумаги Lyft Inc. (SPB: LYFT) выросли на 2,4%. Американский сервис заказа такси прекратит нанимать новых сотрудников до конца текущего года.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 1,27%. Компания отказывается от планов по увеличению производства новых моделей iPhone 14 из-за слабого спроса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки акций Johnson & Johnson (SPB: JNJ) выросли на 0,86%. Выделяемое из состава подразделение в сфере производства потребительских товаров медицинского назначения будет именоваться Kenvue, говорится в сообщении компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду вырос на 548,75 пункта (1,88%) и составил 29683,74 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 71,75 пункта (1,97%) - до 3719,04 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 222,13 пункта (2,05%) и составил 11051,64 пункта.

Фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уверенно растут после падения накануне.

Азиатские индексы главным образом следуют динамике рынка акций США, который закрыл торги среды ростом на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций. Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК поднялось на 1%.

Лидером роста выступают акции фармацевтической Eisai Co. Ltd. (+17,5%), производителя музыкальных инструментов Yamaha Corp. (+6,7%) и медицинской Shionogi & Co. Ltd. (+6,2%).

Между тем акции ритейлера Nishimatsuya Chain Co. дешевеют на 8,2% после того, как компания ухудшила годовой прогноз сославшись на падение иены и высокие издержки.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК вырос на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

В число лидеров роста котировок на Гонконгской фондовой бирже входят бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+4,3%), энергетической China Shenhua Energy Co. Ltd. (+3,3%) и пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+2,6%).

В то же время цена акций девелопера CIFI Holdings (Group) Co. (-22,1%) упала до минимума с момента размещения после сообщения о том, что компания столкнулась с проблемами в финансировании своих многочисленных проектов в городе Тяньцзинь.

Бумаги производителя электромобилей Zhejiang Leapmotor Technology Co. и подразделения China Vanke - Onewo Inc. начали дебютные торги в Гонконге падением на 30% и 8% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 1,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. растут на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка прибавил 2%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP дорожают на 3,1%, в то время как стоимость бумаг другого представителя отрасли Rio Tinto увеличилась на 1,6%.

Потребительские цены в Австралии в августе выросли на 6,8% в годовом выражении после подъема на 7% в июле, показали данные статистического ведомства страны.

Замедление темпов инфляции связано прежде всего с более низкими темпами роста цен на топливо - на 15% в августе по сравнению с 43,3% в июле. Цены на продукты питания и напитки поднялись на 9,3%.

Статистическое бюро Австралии публикует месячные данные по инфляции впервые. Ранее ведомство обнародовало этот доклад за квартал. Эксперты объясняют это тем, что инфляция в стране за последний год сильно ускорилась и редкая публикация данных усложняет прогнозирование и принятие решений политиками и банкирами. Данные по инфляции в третьем квартале, как ожидается, будут опубликованы 26 октября.

Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение утром в четверг после резкого подъема по итогам торгов в среду, вызванного опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск в четверг составляет $88,86 за баррель, что на $0,46 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $3,05 (3,5%), до $89,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,71 за баррель, что на $0,46 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов подскочила на $3,65 (4,7%), до $82,15 за баррель.

Ураган 4-й категории "Иэн" достиг юго-восточного побережья американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре - 150 миль в час (240 км/ч), свыше 2 млн жителей штата остаются без света, во многих поселениях введен комендантский час, пишет NBC News.

В Мексиканском заливе приостановили работу нефтедобывающие мощности объемом около 190 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе, согласно официальным данным.

Дополнительную поддержку рынку оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ждали роста запасов на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей, дистиллятов - на 2,89 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 500 тыс. и 600 тыс. баррелей соответственно.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 сентября 2022 года 10:36
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в еврозоне и США: - ИПЦ Германии за сентябрь; - Индексы потребительского и делового оптимизма в еврозоне в сентябре; - Обновленная оценка ВВП США за второй квартал...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:20
Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в четверг - Sber CIB
ходности рублевых гособлигаций могут вырасти еще на несколько базисных пунктов на торгах в четверг, считают аналитики Sber CIB. Инвесторы будут отыгрывать новости о том, что в России впервые с июля зафиксирована недельная инфляция, говорится в комментарии инвестбанка. Котировки нефти марки Brent...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 10:08
Возможно укрепление рубля до уровней чуть ниже 56 руб./$1 в ближайшие дни - BCS Express
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровней чуть ниже 56 руб./$1 в ближайшие дни, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Российский рубль в среду укрепился, а волатильность валютных пар несколько расширилась. Доллар закрылся на минимуме за последние два месяца. Тем...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 09:53
Цены рублевых корпбондов в четверг могут умеренно подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 29 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 09:50
Возможный торговый диапазон нефти в четверг - $86-88/барр. - ПСБ
Возможный торговый диапазон нефти марки Brent в четверг составляет $86-88 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Несмотря на отскок нефтяных котировок в среду, мы не считаем это разворотом, скорее локальным восстановлением. Декабрьский контракт, где уже...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 09:38
Вероятны попытки тестирования сверху вниз уровня 57 руб./$1 в четверг - ПСБ
роятны попытки тестирования нижней границы недельного целевого диапазона 57-60 руб./$1 на торгах в четверг, явных сигналов к покупке долларов пока не наблюдается, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 09:26
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Auto - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Auto, прогнозная стоимость которых составляет $33 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Китайский рынок электромобилей является одним из самых...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 09:11
Вероятно снижение волатильности на рынке акций РФ в ближайшие дни - BCS Express
Индекс Мосбиржи в четверг и пятницу может продолжить торги в рамках широкой консолидации около достигнутых уровней, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "В качестве ключевого диапазона сопротивления наверху выделяется район 2000-2050 пунктов, он отделяет рынок от новых целей...    читать дальше
.
29 сентября 2022 года 08:49
Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов из-за противоречивых внешних сигналов
Москва. 29 сентября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.    читать дальше
.
28 сентября 2022 года 19:45
Рубль завершил торги среды заметным ростом к доллару и евро на фоне активно дорожающей нефти
Москва. 28 сентября. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
28 сентября 2022 года 19:41
Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционный рост вместе с нефтью, просел Газпром
Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционный рост вместе с нефтью и на фоне некоторого улучшения настроений на внешних фондовых площадках, сдерживающим фактором оставались риски эскалации геополитической напряженности после прошедших референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России. Индекс МосБиржи закрепился выше 1960 пунктов, при этом просели акции "Газпрома" на новостях о дополнительных изъятиях у концерна через НДПИ.    читать дальше
.
28 сентября 2022 года 19:17
Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне волатильной динамики UST
Москва. 28 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне волатильной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками, включая ФРС США. При этом, если в первой половине дня цены US Treasuries умеренно снижались, во второй половине торгов они перешли к активному восстановительному росту на новостях от Банка Англии.    читать дальше
.
28 сентября 2022 года 19:01
Вероятно снижение S&P 500 до 3250-3300пп к концу года - "Финам"
Вероятно снижение S&P 500 до 3250-3300 пунктов к концу текущего года, полагает руководитель отдела анализа акций "Финама" Наталия Малых. S&P 500 обновил годовые минимумы на фоне взлета доходностей на долговом рынке и ухудшения ожиданий по экономике и корпоративным прибылям, отмечается в...    читать дальше
.
28 сентября 2022 года 18:16
Санкционные угрозы оказывают поддержку рублю - BCS Express
Угроза санкционных ограничений на операции с валютами недружественных стран оказывает поддержку рублю, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Открывшись в среду вниз, рубль некоторое время находился под умеренным давлением, но вскоре восстановился, выйдя в неплохой плюс за...    читать дальше
.
28 сентября 2022 года 17:42
Потенциал роста акций MTR Corporaition составляет 58% в перспективе года - "Финам"
Потенциал роста акций MTR Corporaition составляет 58% в перспективе года, сообщается в комментарии "Финама". "Ключевой драйвер роста компании - глобальный рост пассажиропотока на общественном транспорте по мере окончания пандемии коронавируса и снятия карантинных ограничений. Мы присвоили рейтинг...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.