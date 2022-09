Нефть слабо дешевеет

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Фондовые рынки крупнейших государств АТР в четверг уверенно растут. Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение утром в четверг.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций.

Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Тем временем доходность десятилетних гособлигаций США поднималась выше 4% годовых в ходе торгов в среду, обновив максимум с апреля 2010 года, сообщила The Wall Street Journal. Более того, доходность американских госбондов демонстрировала рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.

Инвесторы опасаются, что решимость Федеральной резервной системы (ФРС) США в борьбе с устойчиво высокой инфляцией продолжит толкать вверх стоимость заимствований, что ударит по экономике и прибыли компаний, пишет MarketWatch.

Акции Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. прибавили 0,04%. Американский производитель продуктов питания произвел перестановки в руководстве компании, в том числе сменил финансового директора.

Бумаги Lyft Inc. (SPB: LYFT) выросли на 2,4%. Американский сервис заказа такси прекратит нанимать новых сотрудников до конца текущего года.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 1,27%. Компания отказывается от планов по увеличению производства новых моделей iPhone 14 из-за слабого спроса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Котировки акций Johnson & Johnson (SPB: JNJ) выросли на 0,86%. Выделяемое из состава подразделение в сфере производства потребительских товаров медицинского назначения будет именоваться Kenvue, говорится в сообщении компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду вырос на 548,75 пункта (1,88%) и составил 29683,74 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 71,75 пункта (1,97%) - до 3719,04 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 222,13 пункта (2,05%) и составил 11051,64 пункта.

Фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уверенно растут после падения накануне.

Азиатские индексы главным образом следуют динамике рынка акций США, который закрыл торги среды ростом на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций. Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК поднялось на 1%.

Лидером роста выступают акции фармацевтической Eisai Co. Ltd. (+17,5%), производителя музыкальных инструментов Yamaha Corp. (+6,7%) и медицинской Shionogi & Co. Ltd. (+6,2%).

Между тем акции ритейлера Nishimatsuya Chain Co. дешевеют на 8,2% после того, как компания ухудшила годовой прогноз сославшись на падение иены и высокие издержки.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК вырос на 0,36%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

В число лидеров роста котировок на Гонконгской фондовой бирже входят бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+4,3%), энергетической China Shenhua Energy Co. Ltd. (+3,3%) и пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+2,6%).

В то же время цена акций девелопера CIFI Holdings (Group) Co. (-22,1%) упала до минимума с момента размещения после сообщения о том, что компания столкнулась с проблемами в финансировании своих многочисленных проектов в городе Тяньцзинь.

Бумаги производителя электромобилей Zhejiang Leapmotor Technology Co. и подразделения China Vanke - Onewo Inc. начали дебютные торги в Гонконге падением на 30% и 8% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 1,2%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. растут на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка прибавил 2%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP дорожают на 3,1%, в то время как стоимость бумаг другого представителя отрасли Rio Tinto увеличилась на 1,6%.

Потребительские цены в Австралии в августе выросли на 6,8% в годовом выражении после подъема на 7% в июле, показали данные статистического ведомства страны.

Замедление темпов инфляции связано прежде всего с более низкими темпами роста цен на топливо - на 15% в августе по сравнению с 43,3% в июле. Цены на продукты питания и напитки поднялись на 9,3%.

Статистическое бюро Австралии публикует месячные данные по инфляции впервые. Ранее ведомство обнародовало этот доклад за квартал. Эксперты объясняют это тем, что инфляция в стране за последний год сильно ускорилась и редкая публикация данных усложняет прогнозирование и принятие решений политиками и банкирами. Данные по инфляции в третьем квартале, как ожидается, будут опубликованы 26 октября.

Цены на нефть демонстрируют умеренное снижение утром в четверг после резкого подъема по итогам торгов в среду, вызванного опасениями сокращения добычи в США из-за приближающегося урагана "Иэн".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск в четверг составляет $88,86 за баррель, что на $0,46 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $3,05 (3,5%), до $89,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,71 за баррель, что на $0,46 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов подскочила на $3,65 (4,7%), до $82,15 за баррель.

Ураган 4-й категории "Иэн" достиг юго-восточного побережья американского штата Флорида. Максимальная скорость ветра в эпицентре - 150 миль в час (240 км/ч), свыше 2 млн жителей штата остаются без света, во многих поселениях введен комендантский час, пишет NBC News.

В Мексиканском заливе приостановили работу нефтедобывающие мощности объемом около 190 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 11% всей добычи в регионе, согласно официальным данным.

Дополнительную поддержку рынку оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 215 тыс. баррелей, тогда как аналитики в среднем ждали роста запасов на 2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 2,42 млн баррелей, дистиллятов - на 2,89 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 500 тыс. и 600 тыс. баррелей соответственно.

Тем временем внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики не исключают, что альянс может принять решение о значительном сокращении добычи нефти из-за падения цен.