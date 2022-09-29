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29 сентября 2022 года 08:49

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов из-за противоречивых внешних сигналов

Москва. 29 сентября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57-57,87 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,7525 руб./$1 (+21,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 55,6275 руб./EUR1 (+15,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,55 коп. к уровню закрытия 28 сентября, до 56,8 рубля.

Доллар при этом оказался на 69,6 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,57 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в четверг слабо меняется к доллару и евро под влиянием разнонаправленных факторов. Поддержку нацвалюте оказывает рост интереса инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке. В то же время рубль испытывает некоторое давление от наметившейся отрицательной коррекции нефтяных цен.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,96 за баррель, что на 0,40% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,79 за баррель, что на 0,44% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром в основном отражают позитивный настрой участников рынка: японский Nikkei 225 растет на 0,59%, китайский CSI 300 поднялся на 0,34 %, гонконгский Hang Seng - на 1,25%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти не изменился, снизившись на 0,05%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций. Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.

Тем временем доходность десятилетних гособлигаций США поднималась выше 4% годовых в ходе торгов в среду, обновив максимум с апреля 2010 года. Более того, доходность американских госбондов демонстрировала рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией.

Инвесторы опасаются, что решимость Федеральной резервной системы США в борьбе с устойчиво высокой инфляцией продолжит толкать вверх стоимость заимствований, что ударит по экономике и прибыли компаний.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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