Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Auto - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Auto, прогнозная стоимость которых составляет $33 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Китайский рынок электромобилей является одним из самых быстрорастущих в мире. Правительство страны уверено, что именно они помогут государству стать мировым лидером автомобилестроения, поэтому много лет поддерживают локальных производителей, предоставляя различные субсидии и льготы. В этом секторе мы выделяем Li Auto - динамично растущего игрока с устойчивым финансовым положением, потенциал роста котировок акций которого в течение ближайших 12 месяцев составляет 27%. Наша целевая цена - $33 за акцию", - указывают эксперты.

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