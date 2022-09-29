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Главная / Мнения аналитиков / Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Auto - BCS Express
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29 сентября 2022 года 09:26
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Auto - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Li Auto, прогнозная стоимость которых составляет $33 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, говорится в комментарии аналитиков BCS Express. "Китайский рынок электромобилей является одним из самых быстрорастущих в мире. Правительство страны уверено, что именно они помогут государству стать мировым лидером автомобилестроения, поэтому много лет поддерживают локальных производителей, предоставляя различные субсидии и льготы. В этом секторе мы выделяем Li Auto - динамично растущего игрока с устойчивым финансовым положением, потенциал роста котировок акций которого в течение ближайших 12 месяцев составляет 27%. Наша целевая цена - $33 за акцию", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИАТЙ-LI/AUTO-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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