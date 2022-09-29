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29 сентября 2022 года 09:11
Вероятно снижение волатильности на рынке акций РФ в ближайшие дни - BCS Express
Индекс Мосбиржи в четверг и пятницу может продолжить торги в рамках широкой консолидации около достигнутых уровней, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "В качестве ключевого диапазона сопротивления наверху выделяется район 2000-2050 пунктов, он отделяет рынок от новых целей восстановления 2190-2220 пунктов. При неизменности фона многие участники предпочтут занять выжидательную позицию перед выходными. В результате волатильность может временно снизиться, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - В то же время среди отдельных бумаг может начаться гонка трейдеров за теми акциями, которые еще не успели отскочить. Например, из наиболее ликвидных это Сбербанк, "Роснефть", "Распадская", АФК "Система". Около минимумов остаются строители, "Группа ЛСР" и Etalon, однако текущая ситуация пока оправдывает это временное отставание, и вряд ли они в самой ближайшей перспективе сумеют показать опережающую динамику". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.28 сентября 2022 года 19:17
Москва. 28 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне волатильной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками, включая ФРС США. При этом, если в первой половине дня цены US Treasuries умеренно снижались, во второй половине торгов они перешли к активному восстановительному росту на новостях от Банка Англии. читать дальше
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