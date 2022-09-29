Вероятно снижение волатильности на рынке акций РФ в ближайшие дни - BCS Express

Индекс Мосбиржи в четверг и пятницу может продолжить торги в рамках широкой консолидации около достигнутых уровней, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В качестве ключевого диапазона сопротивления наверху выделяется район 2000-2050 пунктов, он отделяет рынок от новых целей восстановления 2190-2220 пунктов. При неизменности фона многие участники предпочтут занять выжидательную позицию перед выходными. В результате волатильность может временно снизиться, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - В то же время среди отдельных бумаг может начаться гонка трейдеров за теми акциями, которые еще не успели отскочить. Например, из наиболее ликвидных это Сбербанк, "Роснефть", "Распадская", АФК "Система". Около минимумов остаются строители, "Группа ЛСР" и Etalon, однако текущая ситуация пока оправдывает это временное отставание, и вряд ли они в самой ближайшей перспективе сумеют показать опережающую динамику".

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