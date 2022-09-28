Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне волатильной динамики UST

Москва. 28 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику на фоне волатильной динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками, включая ФРС США. При этом, если в первой половине дня цены US Treasuries умеренно снижались, во второй половине торгов они перешли к активному восстановительному росту на новостях от Банка Англии.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году практически не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 58,84% от номинала (доходность - 10,45% годовых). Цены бумаг с погашением в 2042 году также не изменились - 59,95% от номинала (их доходность сохранилась на уровне 10,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 15 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году прибавили в цене 5 базисных пунктов, подорожав до 50,05% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 11,04% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 50,09% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 26,61% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1,5 базисных пункта - до 49,41% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 21,49% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 211 базисных пунктов, подешевев до 40,1% от номинала (их доходность выросла 106 базисных пунктов, составив 21,29% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 55 базисных пунктов, подорожав до 68,82% от номинала (его доходность снизилась на 88 базисных пунктов - до 45,98% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация на рынке российских еврооблигаций 28 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной ситуации в секторе US Treasuries и гособлигаций других развитых стран, в частности Великобритании.

Доходность десятилетних гособлигаций США в ходе торгов в среду поднималась выше 4% годовых, обновив максимум с апреля 2010 года. Более того, доходность американских госбондов демонстрирует рекордные темпы роста за четыре десятилетия на фоне опасений, что Федрезерв не собирается отказываться от взятого курса на повышение ставок для борьбы с максимальной за четыре десятилетия инфляцией. В конце августа доходность гособлигаций США с погашением через 10 лет составляла 3,1% годовых, а с начала года показатель вырос почти на 2,5 процентного пункта - рекордными темпами с 1981 года.

Вместе с тем к вечеру доходность 10-летних гособлигаций США снизилась на 17 базисных пунктов, до 3,774% годовых. Снижение процентных пунктов было обусловлено заявлением Банка Англии о намерении приостановить начало обещанной продажи госбондов. Вместо этого британский ЦБ начнет покупать государственные долговые бумаги со сроком погашения от 20 лет для стабилизации ситуации на рынке.

Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности. "Центробанк будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных бондов Великобритании начиная с 28 сентября. Цель таких покупок - возврат к нормальным рыночным условиям. Покупки будут производиться в любом масштабе, необходимом для достижения поставленной цели", - говорится в заявлении британского ЦБ.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании в ходе торгов в среду достигала 4,61% годовых, фиксируя рекордный с 1957 года рост с начала месяца. После заявления Банка Англии доходность упала примерно на 54 базисных пункта, до 4,07% годовых. Новость также вызвала снижение доходности других гособлигаций по всему миру.

Всплеск доходности по государственному долгу Великобритании был вызван объявленным ранее масштабным снижением налогов, которое, по оценке британских властей, повысит дефицит бюджета в текущем фингоду более чем на 70 млрд фунтов. Тем временем на минувшей неделе руководство Банка Англии единогласно проголосовало за начало сокращения объема гособлигаций на балансе центробанка. На тот момент сообщалось, что за последующие 12 месяцев объем гособлигаций в распоряжении ЦБ уменьшится на 80 млрд фунтов стерлингов и достигнет 758 млрд фунтов.