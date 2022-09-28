Акции Газпрома могут войти в глубокое пике после выплаты дивидендов за 1П22 - "Солид Брокер"

Акции "Газпрома" могут войти в глубокое пике после выплаты дивидендов за I полугодие 2022г, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Радостная" новость сегодня пришла по "Газпрому". Согласно новому законопроекту, дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд. рублей ежемесячно с 1 января 2023г по 31 декабря 2025г. При этом напомним, что "Газпром" сейчас рискует полностью отказаться от рынка Европы (в среднем треть выручки за последние 5 лет), то есть потери будут уже существенными. Дополнительный НДПИ в год будет 600 млрд. рублей, что позволит "Газпрому" находиться едва в прибыли. За 2023г дивидендов может и не быть в таком случае. Поэтому после выплаты дивидендов за первое полугодие 2022 (должны одобрить 30 сентября) акции могут впасть в глубокое пике", - пишут эксперты инвесткомпании.

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