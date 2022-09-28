Рубль днем укрепляется к доллару и евро в последние дни налогового периода

Москва. 27 сентября. Доллар США и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность под уплату последних в этом месяцев налогов.

Курс доллара США составил 58,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,48 руб./EUR1, подешевев на 67,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,48 копейки - до 56,99 рубля. Курс китайского юаня понизился к середине дня на 9,5 копейки - до 8,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря остаточному спросу компаний-экспортеров на рублевую ликвидность под последние налоговые выплаты месяца. Участники рынка также оценивают заявления представителей финансовых властей РФ относительно ориентиров денежно-кредитной политики (ДКП).

Банк России по-прежнему придерживается консервативной политики таргетирования инфляции, нетрадиционные инструменты ДКП в текущих условия для РФ противопоказаны, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе V Международного банковского форума "Казначейство". Таким образом Заботкин ответил на вопрос модератора, планирует ли ЦБ отойти от классической политики таргетирования инфляции через ставку overnight, таргетируя более длительные ставки через инструмент долгосрочных ОФЗ или своп.

По мнению Заботкина, политика контроля за кривой доходности как инструмент показана в том случае, если исчерпано пространство для смягчения денежно-кредитной политики стандартными средствами, то есть когда короткая ставка уже находится на нуле или эффективной нижней границе. "У нас пространство для использования ключевой ставки весьма значительное, и мы никогда не упирались в нижнюю границу, в этом смысле у нас нет необходимости для того, чтобы осуществлять дополнительно смягчение через какие-то операции на дальнем конце", - отметил он.

Повысить лимит на снятие наличной валюты в РФ в условиях существующих ограничений западных стран невозможно, кроме того, заявил зампред Заботкин. "В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, точнее запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно", - сообщил он в ходе форума "Казначейство".

ЦБ РФ ранее продлил на полгода - до 9 марта 2023 года - ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тыс. или эквивалент этой суммы в евро. Кроме того, до 9 марта 2023 года банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Регулятор и участники рынка подготовили планы действий на случай попадания Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи") под американские санкции и возможного прекращения биржевых долларовых расчетов, сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Эти риски у нас всегда в работе, мы понимаем, что они всегда обсуждаются, поэтому у НКЦ тоже есть планы, у нас есть планы, у банков есть планы, как действовать в этой ситуации. Если на бирже долларовые расчеты будут невозможны, у нас есть на этот случай свои планы, как рассчитывать курс и так далее", - сказала Данилова в кулуарах банковского форума.

США пока не вводили санкций против организаций группы "Московской биржи" - только персональные в отношении ее бывшего и действующего топ-менеджмента. В ЕС с начала июня действуют санкции против Национального расчетного депозитария (НРД).

Рубль укрепляется вопреки осторожному отношению к рисковым активам на глобальном рынке, участники которого по-прежнему беспокоятся из-за прогнозов глобальной экономической рецессии на фоне устойчиво высокой инфляции и агрессивных мер крупнейших центробанков по ее сдерживанию.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила глава регулятора Кристин Лагард, выступая на мероприятии во Франкфурте в среду.

"Мы будем делать то, что должны, а именно продолжать повышать процентные ставки на следующих заседаниях, - сказала Лагард. - Наша основная цель - ценовая стабильность, и мы должны ее добиться. Если мы не добьемся, то экономика пострадает еще больше".

ЕЦБ в начале сентября повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) второй раз подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была поднята до 1,25% годовых, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%. Рынки ожидают, что в октябре европейский ЦБ поднимет ставки на очередные 75 б.п.

Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не замедлится, полагает президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Единственная ошибка, которую я остро осознаю, которую я не хочу повторять с 1970-х годов, когда политики увидели ослабление экономики, увидели замедление инфляции, и снизили ставки, думая, что уже сделали свою работу. А затем снова вспыхнула инфляция. Я считаю, что это ошибка, которую мы не можем совершить и не совершим", - заявил Кашкари во время онлайн-мероприятия, организованного The Wall Street Journal.

ФРС агрессивно повышает процентные ставки в этом году для того, чтобы замедлить инфляцию, которая остается на самом высоком уровне за 40 лет.

На прошлой неделе американский ЦБ принял решение о повышении базовой ставки на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Цены на нефть стабилизируются в ходе торгов днем в среду после снижения утром. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $86,55 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,6%, до $78,97 за баррель.

Негативное влияние на рынок оказывает подъем доллара США, возобновившийся в среду. Удорожание доллара на фоне перспектив ужесточения монетарной политики США приводит к тому, что покупка сырьевых товаров становится менее привлекательной для держателей других валют.

Инвесторы также обеспокоены потенциальным снижением спроса на нефть из-за рисков глобальной экономической рецессии на фоне подъема процентных ставок центробанками мира. Кроме того, трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана "Иэн". В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Иэн" доберется до Флориды уже в среду.

Из-за приближения урагана Chevron и BP объявили о приостановке работы четырех добывающих платформ в Мексиканском заливе.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.

"После недавнего всплеска волатильности рубль снова стабилизировался, расположившись в пределах довольно скромного диапазона. (. . .) В целом позиции рубля выглядят относительно сбалансированно, и в ближайшее время предпосылок для резкого расширения амплитуды колебаний цен не предвидится, учитывая апатичность "россиянина" к внешним и даже внутренним раздражителям. До конца торговой недели, если общее отношение к риску не улучшится и продолжит питать силы долларовых быков, пара "доллар-рубль" способна вернуться в район 59 руб./$1, но уверенного пробоя уровня 60 руб./$1 пока не ожидается. При этом среднесрочные риски для рубля сохраняются, хотя уже не так ярко выражены по причине отсутствия спешки властей с возобновлением бюджетного правила", - говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

"Во вторник рубль не показывал ярко выраженной динамики, и по итогам дня курс пары "доллар-рубль" лишь незначительно вырос. Прохождение пика налогового периода и постепенное снижение объемов продаж валюты "недружественных" стран на опасениях санкций поддерживают ослабление рубля. Сегодня налоговый период уже официально завершится, что может поддержать рост курса пары "доллар-рубль" к 60 руб./$1 к концу недели", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 7,9% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц поднялись на 8 б.п. - до 7,93% и 7,98% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 5 б.п. - до 8,13% и 8,16% годовых.