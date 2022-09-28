"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Акрона с целью 18100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Акрон" с целью 18100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,7%, стоп-приказ: 14000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Как заявляет издание Politico, ЕС в ближайшее время собирается смягчить санкции против РФ, сняв запрет на экспорт из России удобрений, цемента и другой продукции. По мнению аналитиков, данные новости окажут положительное влияние на бизнес компании "Акрон", так как большая часть выручки приходится на экспорт продукции за рубеж

"С технической точки зрения цена акции оттолкнулась от локального уровня поддержки, формируется потенциальный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 18 100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 14000 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,10", - указывают эксперты "Финама".

"Акрон" - ведущий вертикально интегрированный производитель сложных удобрений NPK в России, входит в десятку мировых лидеров по производственным мощностям NPK.

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