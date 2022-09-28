Цена нефти Brent вряд ли упадет ниже $80/барр. - "Мои Инвестиции"

Цена нефти Brent вряд ли упадет ниже $80 за баррель, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цены на нефть находятся под давлением перед выборами в США. На рынок влияют продажи нефти из госрезерва США вместе с окончанием водительского сезона. Большую роль играет укрепление доллара на рынках - падают в цене практически все активы. Еще один важный фактор - резкое наращивание добычи нефти Ливией в августе на 426 тыс. б/д (Ливия не входит в ОПЕК+)", - отмечается в комментарии.

Аналитики напоминают, что ближайшая встреча ОПЕК+ состоится 4 октября. В прошлый раз ОПЕК+ снизила квоты на октябрь на 100 тыс. б/д, идут сигналы о том, что добыча будет сокращаться и дальше.

"Часть стран ОПЕК+ (страны Африки), имеющие большой запас по квотам, наращивать добычу просто не в состоянии, другая же часть хотя и имеет резервные мощности (страны Залива), но не имеет лишних квот, - отмечают эксперты. - Россия имеет и мощности, и свободные квоты, но не сможет наращивать добычу из-за вступающего в силу эмбарго ЕС. США не увеличивают добычу из-за недостаточного бурения и резкого сокращения запаса ранее пробуренных, но неиспользованных скважин. В итоге по расчетам МЭА, с августа до конца года добыча нефти в мире вырастет только на 280 тыс. б/д".

По оценкам МЭА, в IV кв. 2022г - I кв. 2023г дополнительный спрос на нефть для использования в качестве альтернативы подорожавшему газу составит 700 тыс. б/д. Аналитики телеграм-канала полагают, что "дно" по нефти близко, и цена Brent не упадет ниже $80.

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