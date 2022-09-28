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28 сентября 2022 года 14:48

BCS Express рекомендует покупать акции JD.com с целью HKD259

BCS Express рекомендует покупать акции JD.com Inc. с целью HKD259, что предполагает потенциал роста 26% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитики указывают на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента:

- Улучшение логистики и объединение каналов продаж поддержат рост.

- CAGR рынка до 2030г - 9%, до $4,3 трлн.

- Рост активных пользователей продолжается. Поддержка от сегмента портового хозяйства.

- EV/EBITDA 14,9x при среднем 23,2x за последние 3 года (дисконт 36%).

"Мы ожидаем дальнейшего роста JD.com за счет улучшения логистической инфраструктуры и объединение онлайн- и офлайн-продаж: смешанные продажи сейчас дают около 10% от оборота. Однако высокая конкуренция и относительно невысокие темпы роста отрасли будут служить сдерживающими факторами. JD.com повышает операционную маржинальность бизнеса за счет роста клиентской базы и оптимизации операционных расходов", - отмечается в комментарии.

Отмечают эксперты и возможные риски:

- Продолжительные локдауны в Китае могут привести к дальнейшему снижению потребительских расходов, что, в свою очередь, может привести к падению выручки на активного пользователя компании.

- Усиление конкуренции в сфере электронной коммерции КНР.

JD.com Inc. - одна из крупнейших китайских компаний в сфере интернет-торговли, логистики и розничной торговли.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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