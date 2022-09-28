Завершение налогового периода может подтолкнуть доллар к росту - Банк "Русский Стандарт"

Завершение налогового периода может подтолкнуть доллар к росту, считает директор департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Текущему укреплению курса рубля могут способствовать продажи валютной выручки экспортерами. Они превалируют над валютным спросом со стороны импортеров. Несмотря на то, что не в пользу рубля сегодня снижающиеся цены на нефть, эскалация политической повестки оказывает давление на доллар и евро против рубля", - пишет эксперт.

По мнению Тимошенко, подтолкнуть доллар к росту может конец налогового периода. Однако прогнозировать движение валютных курсов в нынешних условиях крайне сложно. "Тем не менее ожидать укрепления рубля до уровня 50 руб./$1 не стоит, поскольку такой курс был бы уже крайне невыгоден для бюджета", - резюмирует стратег банка.

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