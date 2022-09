Hang Seng упал до минимума за 13 лет

Фондовые индексы США закрылись без единой динамики во вторник. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в среду демонстрируют существенное снижение. Цены на нефть падают в среду утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник, не сумев удержать наблюдавшийся в начале сессии подъем.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие сессии снизился на 125,82 пункта (0,43%) и составил 29134,99 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 7,75 пункта (0,21%) - до 3647,29 пункта.

Nasdaq Composite тем временем вырос на 26,58 пункта (0,25%) и составил 10829,50 пункта.

Днем ранее Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса, а Standard & Poor''s 500 обновил минимум с декабря 2020 года на опасениях последствий для мировой экономики со стороны высокой инфляции и растущих процентных ставок.

"На рынке акций наблюдалась резкая распродажа после агрессивного повышения процентных ставок Федрезерва и намеков на грядущие подъемы. Опасения рецессии растут, что серьезно усложняет задачу по выбору акций для инвестирования", - написала старший аналитик City Index Фиона Чинкотта.

При этом руководство Федрезерва по-прежнему выступает с "ястребиными" заявлениями, не позволяя рынкам надеяться на замедление темпов повышения ставки.

В частности, глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что "нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалось высокой дольше, чем мы думали ранее". "Мы не можем избежать боли. Это очень болезненная ситуация", - добавила Местер, в этом году входящая в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Также во вторник инвесторы оценивали ряд статданных. Так, индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 108 пунктов по сравнению с пересмотренными 103,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Индекс обновил максимум за последние пять месяцев.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 104,5 пункта с объявленного ранее августовского уровня в 103,2 пункта, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

Тем временем продажи новых домов в США в августе неожиданно взлетели на 28,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 685 тыс. в пересчете на годовые темпы. Рост стал рекордным с июня 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 532 тыс. домов, а не 511 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 500 тыс. по сравнению с ранее объявленным показателем, сообщает Trading Economics

Акции Jabil Inc., занимающейся контрактным производством электроники, подорожали на 2,2% после объявления о запуске программы выкупа своих акций объемом до $1 млрд.

Котировки акций Hertz Global Holdings повысились на 4,4% на новости, что сервис проката автомобилей подписал меморандум с британской энергетической компанией BP о развитии сети станций зарядки для электромобилей в Северной Америке.

Цена бумаг производителя чипов памяти Micron Technology (SPB: MU) выросла на 3,5%, несмотря на то, что аналитики сразу нескольких инвесткомпаний ухудшили прогнозные котировки для акций компании.

Капитализация разработчика программного обеспечения Splunk Inc. (SPB: SPLK) увеличилась на 1,3%. Накануне вечером компания сообщила о планах финансового директора Джейсона Чайльда уйти в отставку в начале ноября.

Лидером роста в индексе Dow Jones стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подорожавшие на 1,8%, рост акций остальных компаний был ниже 1%. Снижение возглавили бумаги McDonald''s Corp. (SPB: MCD), Procter & Gamble Co. (SPB: PG), Coca-Cola Co. (SPB: KO) и Walt Disney Co. (SPB: DIS), подешевевшие более чем на 2%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют существенное снижение, при этом значение гонконгского Hang Seng упало до минимальной отметки более чем за 13 лет.

Инвесторы опасаются, что агрессивные меры Федеральной резервной системы, направленные на сдерживание инфляции, могут подтолкнуть экономику США к рецессии, сообщает Trading Economics. Американский индекс Standard & Poor''s 500 днем ранее опустился до минимума этого года.

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК уменьшилось на 2%.

Лидером падения выступают акции производителя стекла Nippon Sheet Glass Co. (-6,3%), автомобильной Mitsubishi Motors Corp. (-5,9%), транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-5,4%).

Кроме того, снижается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,8%), производителя приставок Nintendo (-2,3%), предприятий розничной торговли J. Front Retailing Co. (-4,7%) и Fast Retailing Co. (-4,6%).

Индекс опережающих экономических показателей в Японии в июле упал до минимума за 2,5 года (с января 2021 года) и составил 98,9 пункта по сравнению со 100,3 пункта в предыдущий месяц.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК снизился на 1,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 2,7%, при этом снижение стоимости показывают акции всех компаний, входящих в расчет индикатора.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят бумаги девелоперов Country Garden Holdings Co. (-11,1%) и Longfor Group Holdings Ltd. (-5,4%), автопроизводителя Geely (-6,1%),

производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-5,7%).

Акции интернет-ритейлеров Alibaba Group подешевели на 2,2% и JD.com - на 4,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК упал на 2,8%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. опустились на 2,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 4,3%.

Лидером повышения являются бумаги производителя мотоциклов и автомобильных запчастей KR Motors Co., цена которых взлетела на 30%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка снизился на 0,8%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP торгуются на уровне закрытия предыдущей сессии, в то время как стоимость бумаг другого представителя отрасли Rio Tinto уменьшилась на 0,6%.

Капитализация нефтяной компании Santos опустилась на 1,7%.

Розничные продажи в Австралии в августе, согласно предварительным данным, выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца и достигли рекордных 34,88 млрд австралийских долларов ($22,3 млрд). Повышение было отмечено по итогам восьмого месяца подряд.

Аналитики ожидали в среднем менее значительного подъема - на 0,4%.

Цены на нефть падают в среду утром после уверенного роста днем ранее на беспокойстве из-за предложения.

Доллар США снова активно дорожает в среду к другим валютам, что может служить негативным фактором для нефтяного рынка. Подъем доллара на фоне перспектив ужесточения монетарной политики США приводит к тому, что покупка сырьевых товаров становится менее привлекательной для держателей других валют.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК в среду составляет $85,16 за баррель, что на $1,11 (1,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $2,21 (2,6%), до $86,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,14 (1,45%), до $77,36 за баррель. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов поднялась на $1,79 (2,3%), до $78,5 за баррель, минимума с 3 января.

Между тем трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана Иэн. В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Иэн" доберется до Флориды к середине этой недели.

Из-за приближения урагана Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки. Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тыс. баррелей в сутки.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.

"Участники альянса, вероятно, будут обеспокоены слабостью, которую мы наблюдаем на рынке, и поэтому существует вполне реальная вероятность того, что ОПЕК+ объявит о сокращении поставок, чтобы поддержать рынок, - заявил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Паттерсон. - Однако сокращение должно быть значительно больше, чем объявленное на прошлом заседании снижение на 100 тыс. б/с, чтобы оказать существенное влияние на рынок".