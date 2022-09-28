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28 сентября 2022 года 11:31

Рынок акций РФ утром превысил 2000п по индексу МосБиржи за счет коррекционного отскока "фишек"

Москва. 28 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил коррекционный отскок blue chips вверх, несмотря на очередное ухудшение внешней конъюнктуры и риски эскалации геополитической напряженности после прошедших референдумов в ряде областей Украины по присоединению к России; индекс МосБиржи превысил рубеж 2000 пунктов во главе с бумагами финансовых и металлургических компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2004,9 пункта (+2,6%, максимум сессии - 2018,99 пункта), индекс РТС - 1076,42 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 9,2%.

Доллар поднялся до 58,72 рубля (+0,27 рубля).

Абсолютное большинство жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей высказалось за присоединение к России, референдумы проходили с 23 по 27 сентября. Референдумы были признаны состоявшимися уже по итогам третьего, предпоследнего, дня голосования, когда явка в четырех регионах превысила 50%.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+9,2%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+6,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+6,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,6%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,9% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "Московской биржи" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон в среду остается негативным. Нефть пока удерживается вблизи $85 за баррель Brent, но страхи рецессии продолжают портить перспективы. Азиатские рынки снизились на фоне крепкого доллара и весьма высокой доходности американских облигаций. Также не радуют действия некоторых корпораций, которые, как Apple, отказываются от планов увеличения производства.

Поддержку рынку акций РФ оказывают дивидендные ожидания по "Газпрому", к тому же аварии на нитках "Северных потоков" привели к росту стоимости газа. Однако снижение цен сырьевых товаров является главным негативным фактором в будущих доходах экспортеров, напомнил аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон негативный: цены на нефть вернулись к снижению после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Еврокомиссия в среду обсудит новые санкции против РФ, включая потолок цен на нефть, но при этом может снять ограничения на поставки российских удобрений и цемента.

Покупкам на нефтяном рынке все еще мешают сильный доллар и риски вступления мировой экономики в рецессию. Вероятность сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заседании на следующей неделе при этом растет: не исключено, что организация решит поддержать текущие невысокие цены по инициативе в том числе России. Данные Американского института нефти по запасам во вторник уже указали на скачок запасов "черного золота" на 4,15 млн баррелей, что является негативным сигналом для цен.

Индексы МосБиржи и РТС утром в среду преодолели краткосрочные сопротивления 1990 и 1070 пунктов, поддержками остаются уровни 1930 и 1000 пунктов. Сильная краткосрочная перепроданность на рынке сохраняется и является основным позитивным техническим сигналом, благоприятным для восстановления от минимумов.

Риском для покупок на рынке акций РФ является возможное объявление о новых санкциях Евросоюза против РФ, включая потолок цен на нефть. От "НОВАТЭКа" ожидают дивидендных новостей - в случае подтверждения полугодовых выплат цена бумаг может подрасти. Решение по дивидендам в среду-четверг также должны принять акционеры ГК "Самолет" (MOEX: SMLT). Дивидендные выплаты остаются одними из основных краткосрочных драйверов российского рынка, считает Кожухова.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, фактором к дальнейшему снижению внешних рынков стали заявления главы ФРС Миннеаполиса Кашкари о том, что члены ФРС имеют сейчас единую позицию в части агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в целях борьбы с инфляцией.

В целом глобальные рынки выглядят несколько перепроданными, поэтому далее могут взять паузу в своем снижении и несколько отскочить. Кроме того, рынок акций РФ также может продолжить восходящую коррекцию и закрепиться выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,4%, коррекционный рост в начале торгов не получил продолжения (S&P 500 потерял 0,2%, Dow Jones снизился на 0,4%, Nasdaq вырос на 0,3%).

Днем ранее Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда (то есть упал на 20% и более с последнего пика) впервые с начала пандемии коронавируса, а S&P 500 обновил минимум с декабря 2020 года на опасениях последствий для мировой экономики со стороны высокой инфляции и растущих процентных ставок.

Руководство Федрезерва по-прежнему выступает с "ястребиными" заявлениями, не позволяя рынкам надеяться на замедление темпов повышения ставки. В частности, глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что "нам нужно, чтобы ставка была поднята выше и оставалось высокой дольше, чем мы думали ранее". Местер в этом году входит в число голосующих членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng снижается на 3,2%, обновляя минимумы за 13 лет), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,9-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,6%).

Инвесторы опасаются, что агрессивные меры Федеральной резервной системы, направленные на сдерживание инфляции, могут подтолкнуть экономику США к рецессии, сообщает Trading Economics.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП emerging markets Европы, Кавказа, Центральной Азии и севера Африки в 2023 году до 3% с ожидавшихся в мае 4,7%. Между тем по итогам 2022 года ожидается подъем на 2,3% по сравнению с прежней оценкой в 1,1%, говорится в отчете "Региональные экономические перспективы".

Аналитики ЕБРР прогнозируют снижение экономики России в текущем году на 5%, в следующем году - на 3%.

На нефтяном рынке утром в среду цены вновь снижаются после роста днем ранее на беспокойстве из-за предложения сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $85,27 за баррель (-1,2% и +2,6% во вторник), ноябрьская цена WTI - $77,51 за баррель (-1,3% и +2,3% во вторник).

Трейдеры сохраняют беспокойство из-за перспектив предложения, которое связано с приостановкой добычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана Иэн. В Национальном центре США по слежению за ураганами ожидают, что "Иэн" доберется до Флориды к середине этой недели.

Из-за приближения урагана Chevron объявила о приостановке работы двух добывающих платформ в Мексиканском заливе. Совокупный объем добычи нефти на этих двух платформах составляет около 120 тыс. баррелей в сутки. Британская BP также намерена закрыть две платформы в регионе, объемы добычи на каждой из которых превышает 100 тыс. баррелей в сутки.

Внимание рынка постепенно переключается на приближающееся заседание альянса ОПЕК+, которое состоится 5 октября. Аналитики полагают, что альянс может принять решение активно сокращать добычу нефти из-за падения цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+11,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+8,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,9% и +14,8% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6%).

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,7%), Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,6%), бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,95 млрд рублей (из них 4,87 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 666,28 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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